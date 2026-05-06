Un hombre murió y otro está grave tras la caída de un árbol por el viento Zonda en Las Heras

Bomberos trabajaron para liberar a las víctimas. Uno de los hombres (44 años) fue rescatado con vida y colocado en una tabla rígida para su traslado.

El herido fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que le diagnosticó politraumatismos y lo derivó a un centro asistencial en estado grave.

En tanto, el otro conductor (23 años) murió en el lugar como consecuencia del impacto.

El árbol cayó ayudado por el viento

En el operativo intervinieron personal policial de la Comisaría 36, efectivos de la Guardia Urbana Municipal y autoridades judiciales. La causa quedó a cargo de la ayudante fiscal Valencia Morro.

En la escena quedaron involucradas dos motocicletas de 110 cilindradas, una gris oscuro y otra azul.

Las primeras hipótesis indican que la caída del árbol habría sido provocada por el viento, pero además, este se encontraba seco y en malas condiciones.

Alerta amarilla por Zonda en el Gran Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda en el Gran Mendoza. El fenómeno meteorológico comenzó a sentirse con fuerza cerca de las 17 de este miércoles, con ráfagas que alcanzaron los 60 km/h. Lo mismo para la zona cordillerana.

Se había advertido a la población y solicitado que se transitara con cuidado, pero el árbol que cayó en Las Heras no dio tiempo a los motociclistas para evitarlo.

Aunque se calcula que vaya cediendo con el correr de las horas, se solicita a quienes transiten en vehículos o a pie, que se preste máxima atención porque el peligro de árboles o ramas caídas por el viento sigue vigente en Mendoza.