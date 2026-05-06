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Tragedia

Murió un camionero en Uspallata tras descompensarse en la ducha de un parador

Había parado a descansar en Uspallata. Salió de la ducha, se descompensó y no hubo forma de salvarlo. Sus compañeros fueron los primeros en actuar

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
El camionero falleció de un paro cardíaco. Ocurrió en Uspallata, en el paradero del kilómetro 1151. Imagen ilustrativa.

El camionero falleció de un paro cardíaco. Ocurrió en Uspallata, en el paradero del kilómetro 1151. Imagen ilustrativa.

Un camionero murió este miércoles en uno de los paradores para camiones sobre la Ruta Nacional 7 en el kilómetro 1.151, en Uspallata. La víctima se descompensó después de ducharse en el establecimiento, según indicaron fuentes policiales.

El hombre, de nacionalidad argentina y empleado de la empresa Furlong, había ingresado al lugar para hacer una parada de descanso. Salió de la ducha y se descompensó.

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El hombre se descompens&oacute;. Imagen ilustrativa.

El hombre se descompensó. Imagen ilustrativa.

Sus compañeros comenzaron de inmediato las maniobras de RCP hasta que llegó la ambulancia, pero los médicos no pudieron hacer nada y constataron su fallecimiento en el lugar.

La Policía de Mendoza trabajó en el lugar para realizar las tareas de rigor y la comunicación a la Justicia interviniente.

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