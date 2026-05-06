Un camionero murió este miércoles en uno de los paradores para camiones sobre la Ruta Nacional 7 en el kilómetro 1.151, en Uspallata. La víctima se descompensó después de ducharse en el establecimiento, según indicaron fuentes policiales.
Tragedia
Murió un camionero en Uspallata tras descompensarse en la ducha de un parador
Había parado a descansar en Uspallata. Salió de la ducha, se descompensó y no hubo forma de salvarlo. Sus compañeros fueron los primeros en actuar
El hombre, de nacionalidad argentina y empleado de la empresa Furlong, había ingresado al lugar para hacer una parada de descanso. Salió de la ducha y se descompensó.
Sus compañeros comenzaron de inmediato las maniobras de RCP hasta que llegó la ambulancia, pero los médicos no pudieron hacer nada y constataron su fallecimiento en el lugar.
La Policía de Mendoza trabajó en el lugar para realizar las tareas de rigor y la comunicación a la Justicia interviniente.