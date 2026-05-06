La DGE suspendió las clases presenciales por viento Zonda en buena parte de Mendoza

En el resto de la provincia -zona Este (San Martín, Junín, Rivadavia y La Paz) y General Alvear- el servicio educativo se desarrollará con normalidad.

Las actividades escolares deberán continuar de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.

En el turno mañana, la DGE había suspendido las clases en zonas de montaña de Tupungato.

La UNCuyo también suspendió clases en turno tarde por el viento Zonda

La Universidad Nacional de Cuyo también suspendió las clases presenciales del turno tarde este miércoles 6 de mayo en sus escuelas, debido a la presencia de viento Zonda en el llano.

La decisión alcanza tanto a las actividades académicas como administrativas y se tomó en línea con lo dispuesto por la Dirección General de Escuelas (DGE) y las recomendaciones de Defensa Civil.

La medida rige para el Colegio Universitario Central (CUC), el Departamento de Aplicación Docente (DAD), el Magisterio, el Liceo Agrícola, el Martín Zapata y la escuela Carmen Vera Arenas.

La Universidad Maza siguió a la DGE

Por la alerta de viento Zonda en Mendoza, este miércoles 6 de mayo se suspendieron desde las 14 las actividades presenciales -académicas, administrativas y deportivas- en la institución.

viento Zonda 3

La medida alcanza a todas las sedes y extensiones áulicas, con excepción de Sede Este, donde las actividades continúan con normalidad. En el Campo de Deportes también se suspendieron las clases en el natatorio climatizado.

En el caso de docentes que deban trasladarse desde sedes con actividades suspendidas hacia Sede Este, podrán adaptar sus clases y dictarlas de manera virtual.

Las actividades ya previstas en modalidad virtual se desarrollarán con normalidad.

Además, desde la institución indicaron que quienes se encuentren en sus instalaciones o estén en camino podrán permanecer en el lugar hasta que sea seguro regresar a sus hogares.

El Zonda bajaría al llano con ráfagas de hasta 80 km/h

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada compleja en Mendoza por la presencia del viento Zonda, que podría descender al llano durante la tarde con ráfagas intensas.

Según especialistas, las primeras ráfagas comenzarían a sentirse pasado el mediodía, con mayor intensidad entre las 15 y las 18, especialmente en el oeste del Gran Mendoza y zonas cercanas a la precordillera.

Se trata de un evento de moderado a fuerte, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora en algunos sectores, lo que motivó las alertas y las medidas preventivas en distintas áreas de la provincia.

viento zonda El viento Zonda bajaría al llano con ráfagas de hasta 80 km/h. La DGE suspendió las clases en el Gran Mendoza.

Además, el fenómeno no será aislado: tras el Zonda se espera el ingreso de un frente frío durante la noche, con descenso de temperatura, aumento de la nubosidad y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas por la intensidad del viento, con posibles ráfagas aún mayores en zonas de precordillera.

La DGE tomó la decisión de suspender las clases presenciales en el turno tarde –en buena parte de la provincia- debido a estos pronósticos y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil.