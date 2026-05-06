Está pronosticado que el viento Zonda se haga sentir en distintos puntos de Mendoza durante este miércoles. Las ráfagas ya soplan en la zona de montaña de una localidad del Valle de Uco, donde la DGE definió la suspensión de clases del turno mañana.
Por viento Zonda la DGE suspendió las clases en una localidad de Mendoza
La DGE confirmó la suspensión de las actividades educativas en el turno mañana por viento Zonda. En el resto de la provincia la actividad es normal
Según el comunicado que difundió la Dirección General de Escuelas (DGE), se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno mañana de escuelas ubicadas en zonas de montaña de Tupungato. La medida rige para para todos los niveles y modalidades, durante el turno mañana.
En tanto que para el resto de Mendoza, la DGE indicó que el servicio educativo se brindará con normalidad.
Pronóstico de viento Zonda
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por viento Zonda para este miércoles en toda la provincia. La zona de alta montaña de Luján de Cuyo y Las Heras quedó bajo alerta naranja, la más severa, mientras que el resto del territorio mendocino está bajo alarma amarilla.
Debido al viento Zonda, las temperaturas máximas se ubicarán en torno a los 30 grados. La Dirección de Contingencias Climáticas proyecta una máxima de 29°C para este miércoles, mientras que el SMN la ubica en 26°C.