Por viento Zonda la DGE suspendió las clases en una localidad de Mendoza

Según el comunicado que difundió la Dirección General de Escuelas (DGE), se determinó la suspensión de clases presenciales en el turno mañana de escuelas ubicadas en zonas de montaña de Tupungato. La medida rige para para todos los niveles y modalidades, durante el turno mañana.

En tanto que para el resto de Mendoza, la DGE indicó que el servicio educativo se brindará con normalidad.