Alerta amarilla y naranja por Viento Zonda y ráfagas de 90 km/h en Mendoza: qué zonas lo sentirán más

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Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza

El alerta amarilla es para una buena parte de la provincia de Mendoza, entre los que se cuentan los departamentos del Sur, del Este y el Gran Mendoza. Se espera que el viento Zonda comience a mostrarse a partir del mediodía y con mayor intensidad en la tarde, donde las ráfagas de viento pueden llegar a los 60 km/h. Lo mismo para la zona cordillerana.

En tanto, en la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo, podrían superar los 80 o 90 km/h, por lo que para esas zonas hay alerta naranja del SMN.

En ese sentido, se le pide a la población que tenga sumo cuidado al transitar y que, si puede quedarse en su casa, lo haga.

zonda caída de ramas

A cuánto ascenderá la temperatura y cuándo ingresa el frente frío

Con el viento Zonda en Mendoza, se espera que suba la temperatura y que oscile los 29 grados en la provincia, para luego dar ingreso a un frente frío que hará que baje a 17 grados durante el jueves.

Ese frente frío se mantendrá durante todo el fin de semana, siendo el sábado el día donde más se sentirá, ya que se espera una máxima de solo 11 grados, mientras que el domingo, según los modelos del SMN, podría llegar a los 16 grados.