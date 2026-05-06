La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo indicó que el viento Zonda afectará casi toda la provincia durante este miércoles, y precisó la franja horaria en la que más fuerte soplará. Detalló que en algunos sectores habrá ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla y otra naranja por el fenómeno.
Pronóstico del tiempo: el viento Zonda puede soplar en el llano durante la tarde con ráfagas de 80 km/h
El viento Zonda estaría presente en toda la provincia durante este miércoles, según el pronóstico del tiempo. A la noche ingresan fuertes vientos del sur
La especialista explicó a radio Nihuil que desde la mañana de este miércoles el viento Zonda comenzó a soplar en zonas de la cordillera y precordillera, como en Malargüe, Uspallata y Potretillos.
También en algunos sectores de montaña del Valle de Uco, ya que la DGE suspendió las clases del turno mañana en las escuelas del oeste de Tupungato por la presencia del viento del oeste.
Viento Zonda en el llano de Mendoza
Elizabeth Naranjo Tamayo señaló que en el Gran Mendoza el fenómeno se sentirá pasado el mediodía solar, esto significa que desde las 13.45 pueden sentirse las primeras ráfagas, pero más fuertes serán entre las 15 y las 18 de este miércoles.
La especialista indicó que este evento de viento Zonda puede ser de moderado a fuerte, con ráfagas en sectores que pueden llegar a 80 kilómetros por hora, especialmente en el oeste del Gran Mendoza, en Luján, Potrerillos, Uspallata y sectores de Las Heras.
La máxima para este miércoles rondará los 30 grados durante la tarde, con muy baja humedad como consecuencia del Zonda y visibilidad reducida.
Mientras tanto, desde el mediodía se espera que en la alta montaña haya nevadas, especialmente del lado chileno, por lo que el Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado desde las 13 de este miércoles. El paso Pehuenche, en Malargüe, también estará cerrado hasta nuevo aviso.
Después del viento Zonda llega un frente frío
Luego del paso del viento Zonda se espera el ingreso de un frente frío con fuertes ráfagas de viento sur que traerá nubosidad y humedad.
Como consecuencia, se esperan lluvias y algunas tormentas aisladas en sectores del Gran Mendoza, Valle de Uco y de la Zona Este para la noche de este miércoles y madrugada del jueves, para cuando habrá un marcado descenso de temperaturas.