Pronóstico del tiempo: el viento Zonda puede soplar en el llano durante la tarde con ráfagas de 80 km/h

viento-zonda-pronóstico-del-tiempo-mendoza2 Se espera que el viento Zonda afecte toda la provincia de Mendoza durante este miércoles. Imagen ilustrativa.

Viento Zonda en el llano de Mendoza

Elizabeth Naranjo Tamayo señaló que en el Gran Mendoza el fenómeno se sentirá pasado el mediodía solar, esto significa que desde las 13.45 pueden sentirse las primeras ráfagas, pero más fuertes serán entre las 15 y las 18 de este miércoles.

La especialista indicó que este evento de viento Zonda puede ser de moderado a fuerte, con ráfagas en sectores que pueden llegar a 80 kilómetros por hora, especialmente en el oeste del Gran Mendoza, en Luján, Potrerillos, Uspallata y sectores de Las Heras.

viento zonda mendoza.jpg El viento Zonda afectará el llano del Gran Mendoza desde las 13.45 hacia la tarde. Luego, hacia la noche, ingresará un frente frío. Imagen ilustrativa.

La máxima para este miércoles rondará los 30 grados durante la tarde, con muy baja humedad como consecuencia del Zonda y visibilidad reducida.

Mientras tanto, desde el mediodía se espera que en la alta montaña haya nevadas, especialmente del lado chileno, por lo que el Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado desde las 13 de este miércoles. El paso Pehuenche, en Malargüe, también estará cerrado hasta nuevo aviso.

Después del viento Zonda llega un frente frío

Luego del paso del viento Zonda se espera el ingreso de un frente frío con fuertes ráfagas de viento sur que traerá nubosidad y humedad.

Como consecuencia, se esperan lluvias y algunas tormentas aisladas en sectores del Gran Mendoza, Valle de Uco y de la Zona Este para la noche de este miércoles y madrugada del jueves, para cuando habrá un marcado descenso de temperaturas.