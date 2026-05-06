Accidente y tragedia terminó con la vida de dos trabajadores: desgarradoras escenas en el lugar del hecho

Accidente y tragedia en Salta

Según los primeros reportes policiales y testimonios locales, el accidente se habría desencadenado cuando los trabajadores se encontraban operando en una zona profunda del sistema de aguas. Si bien las causas exactas aún son materia de investigación pericial, las hipótesis iniciales apuntan a una posible acumulación de gases tóxicos o un desperfecto en las medidas de seguridad al momento del descenso.

La magnitud del accidente movilizó de inmediato a los servicios de emergencia. Lamentablemente, dos de los trabajadores perdieron la vida en el lugar, pese a los intentos de rescate de sus propios compañeros.

accidente-tragedia-salta-aguas-del-norte1 Foto: gentileza Facebook Aguas del Norte Salta.

Heridos y traslados de urgencia tras el accidente

Además de las víctimas fatales de la tragedia, otros dos integrantes del equipo resultaron afectados. Debido a la gravedad de sus cuadros, fueron estabilizados inicialmente en el hospital local y luego trasladados de urgencia hacia la ciudad de Orán, donde permanecen bajo observación médica con pronóstico reservado.

"Es un día muy triste para toda la comunidad y para los trabajadores que prestan un servicio esencial en condiciones muchas veces extremas", señalaron fuentes cercanas al operativo de rescate.

accidente-tragedia-salta-aguas-del-norte3 Foto: gentileza Facebook Aguas del Norte Salta.

Investigación en curso por la tragedia

Efectivos de la Policía de Salta y peritos de Criminalística trabajaron en el lugar del hecho bajo las directivas de la fiscalía de turno para determinar las responsabilidades y las circunstancias técnicas que llevaron al desenlace fatal.

Por su parte, se espera que en las próximas horas la empresa Aguas del Norte emita un comunicado oficial detallando el estado de salud de los sobrevivientes y brindando información sobre los protocolos de seguridad aplicados durante la maniobra.