Una jornada de luto sacudió la provincia de Salta, tras confirmarse la muerte de dos operarios de la empresa estatal Aguas del Norte. El accidente, que tuvo lugar este martes, se produjo mientras una cuadrilla realizaba labores de reparación y mantenimiento en un pozo de bombeo ubicado en la localidad de Rivadavia Banda Sur.
Accidente y tragedia terminó con la vida de dos trabajadores: desgarradoras escenas en el lugar del hecho
El terrible accidente provocó la muerte de dos trabajadores que se encontraban reparando una cañería en un pozo
La comunidad de la localidad de Salta se encuentra consternada ante la pérdida de estos trabajadores en la tragedia, mientras el arco gremial ya comienza a solicitar informes exhaustivos sobre las condiciones laborales en las que se desempeñan las cuadrillas.
Accidente y tragedia en Salta
Según los primeros reportes policiales y testimonios locales, el accidente se habría desencadenado cuando los trabajadores se encontraban operando en una zona profunda del sistema de aguas. Si bien las causas exactas aún son materia de investigación pericial, las hipótesis iniciales apuntan a una posible acumulación de gases tóxicos o un desperfecto en las medidas de seguridad al momento del descenso.
La magnitud del accidente movilizó de inmediato a los servicios de emergencia. Lamentablemente, dos de los trabajadores perdieron la vida en el lugar, pese a los intentos de rescate de sus propios compañeros.
Heridos y traslados de urgencia tras el accidente
Además de las víctimas fatales de la tragedia, otros dos integrantes del equipo resultaron afectados. Debido a la gravedad de sus cuadros, fueron estabilizados inicialmente en el hospital local y luego trasladados de urgencia hacia la ciudad de Orán, donde permanecen bajo observación médica con pronóstico reservado.
"Es un día muy triste para toda la comunidad y para los trabajadores que prestan un servicio esencial en condiciones muchas veces extremas", señalaron fuentes cercanas al operativo de rescate.
Investigación en curso por la tragedia
Efectivos de la Policía de Salta y peritos de Criminalística trabajaron en el lugar del hecho bajo las directivas de la fiscalía de turno para determinar las responsabilidades y las circunstancias técnicas que llevaron al desenlace fatal.
Por su parte, se espera que en las próximas horas la empresa Aguas del Norte emita un comunicado oficial detallando el estado de salud de los sobrevivientes y brindando información sobre los protocolos de seguridad aplicados durante la maniobra.