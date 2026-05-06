Asesinos, ladrones y narcos: tres presos son investigados por estafas con alojamientos de vacaciones

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La causa por estafa, de La Plata a Mendoza

La víctima comenzó a sospechar de la maniobra al día siguiente, cuando recibió un llamado donde le pidieron un pago adicional asegurando que el administrador de los departamentos se había confundido con el monto. La mujer se comunicó con la Municipalidad de Pinamar donde le confirmaron que había sido engañada ya que las unidades del complejo Horizonte del Mar están casi todas ocupadas y las pocas que se alquilan en forma temporal son mediante una inmobiliaria en específico.

Se realizó la denuncia penal y el expediente por estafa comenzó por lo más sencillo: rastrear de quién era la cuenta a donde la mujer había transferido el dinero. Los datos arrojaron que era del Banco Nación, estaba radicaba en Mendoza a nombre de Víctor Alberto Cortez Llull. Se trata de un preso de 42 años que se encuentra cumpliendo una pena a 15 años de prisión por asesinar a un joven de 19 años en el barrio Aeroparque de Las Heras en febrero de 2015.

Las autoridades judiciales de La Plata declararon la incompetencia territorial y el expediente quedó radicado en Mendoza, a cargo de la fiscal de Delitos Económicos Gabriela García Cobos.

presos estafa alojamiento pinamar 2 El alojamiento en Pinamar que los estafadores prometían en Pinamar.

Los presos cómplices de la presunta estafa

Con el avance de la pesquisa se determinó que a los pocos minutos de haber recibido el dinero, Víctor Cortez vació su cuenta bancaria y le transfirió a otros usuarios de Mercado Pago. Eran Juan Carlos Gatica (51) y Gabriel Alejandro Capitani (53), otros presos con los que había compartido alojamiento durante su paso carcelario. El primero de ellos también condenado a 17 años por un homicidio ocurrido en 2014 en el barrio Huarpes III de Luján de Cuyo. El segundo purgaba una pena de 7 años por narcotráfico y robo agravado.

A mediados de abril pasado, fueron imputados por el delito de estafa genérica y la Fiscalía pidió la prisión preventiva. Es que uno de los sospechosos ya había recuperado su libertad, mientras que los dos restantes gozaban de beneficios carcelarios como salidas transitorias.

Se realizó una audiencia donde las defensas aseguraron que una simple transferencia no es prueba suficiente para probar que participaron de la estafa. De hecho, Gabriel Capitani y Juan Carlos Gatica plantearon que los movimientos de dinero los realizaron porque habían decidido abrir una empresas de muebles en su inminente salida de la cárcel. Sin embargo, la jueza Dolores Ramón dictó la prisión preventiva por lo que quedaron alojados en la cárcel.