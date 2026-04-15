Desde aquel 2024 en que la Justicia comenzó a acumular denuncias por personas que habían sido estafadas con sus viajes de vacaciones hasta estos días, todo parece mucho más encaminado. Luego de una larga y compleja investigación, el agenciero Esteban Adriel Gimenes (33) está cerca de concretar un pacto con sus víctimas: devolver parte del dinero que fraguó y así evitar una condena que lo llevé a la cárcel.
El agenciero acusado de estafas por 100.000 dólares ofreció un plan de pago para no ir a la cárcel
Adriel Gimenes (33) está detenido hace más de un año y medio luego de acumular 23 denuncias en su contra por personas que fueron estafadas con viajes
Adriel Gimenes fue detenido en septiembre de 2024 en Mar del Plata, luego de que se acumular varias denuncias en su contra. El hombre era la cara visible de One Place Travel Agency, una agencia de viajes que dejó a varios clientes sin sus vacaciones que ya habían pagado. El caso tiene 23 expedientes que totalizan una estafa total de 103.000 dólares, según estableció una pericia del Cuerpo Médico Forense (CMF). En julio del año pasado, el sospechoso obtuvo la prisión domiciliaria tras pagar una fianza de $30 millones.
Desde hace algunas semanas que el fiscal de Delitos Económicos Hernán Ríos solicitó la elevación a juicio de la megacausa. Si bien el abogado defensor Claudio Tapia había solicitado una oposición a esa medida, finalmente desistió del pedido porque todo parece encaminarse a un juicio abreviado, según detallaron fuentes judiciales.
El plan de pagos por las estafas
El acuerdo al que llegaron la Fiscalía y la defensa es que el hombre sea condenado a una pena de 3 años de prisión en suspenso, lo que permitiría que recupere su libertad. Pero para ello se acordó un plan de pagos a las víctimas por un monto levemente inferior a la mitad del dinero estafado.
La idea es que para que se concrete el juicio abreviado primero el agenciero de viajes debe depositar un primer pago de 10.000 dólares y luego 48 cuotas consecutivas de 1.000 dólares. Se impondrán dos condiciones para velar por el cumplimiento del pago: en primer término se ofrecerá una propiedad de los padres del hombre como garantía y como segunda condición que si no cumple con las cuotas se revocará la condicionalidad de la condena y pasará a cumplir la pena en la cárcel.
Fuentes judiciales detallaron que en el caso de las víctimas que estén disconformes con la devolución de parte del dinero que pagaron para su viaje frustrado podrán continuar el reclamo mediante la Justicia Civil.
Estafador serial
Las personas que realizaron las denuncias relataron un modus operandi similar de las estafas. Entraron en contacto con Adriel Gimenes quien era el representante de la agencia One Place o Shalem Tour. Desde diciembre de 2021 hasta fines de 2023, le pagaron distintas sumas de dinero en efectivo para señar un viaje de vacaciones que finalmente se terminó frustrando.
Entre los denunciantes por las estafas hay desde personas que abonaron un viaje a Punta Cana, Cuba o San Andrés para 5 personas hasta otros que iban a vacacionar una semana en Mar del Plata. Algunos no pudieron ni siquiera subirse al avión, mientras que otros se desayunaron con que no tenían pasaje de vuelta contratado cuando ya estaban en el destino.