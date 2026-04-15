El agenciero acusado de estafas por 100.000 dólares ofreció un plan de pago para no ir a la cárcel

Estafa agencia de viaje adriel gimenes.jpg La agencia de viajes acusada de las múltiples estafas.

El plan de pagos por las estafas

El acuerdo al que llegaron la Fiscalía y la defensa es que el hombre sea condenado a una pena de 3 años de prisión en suspenso, lo que permitiría que recupere su libertad. Pero para ello se acordó un plan de pagos a las víctimas por un monto levemente inferior a la mitad del dinero estafado.

La idea es que para que se concrete el juicio abreviado primero el agenciero de viajes debe depositar un primer pago de 10.000 dólares y luego 48 cuotas consecutivas de 1.000 dólares. Se impondrán dos condiciones para velar por el cumplimiento del pago: en primer término se ofrecerá una propiedad de los padres del hombre como garantía y como segunda condición que si no cumple con las cuotas se revocará la condicionalidad de la condena y pasará a cumplir la pena en la cárcel.

Fuentes judiciales detallaron que en el caso de las víctimas que estén disconformes con la devolución de parte del dinero que pagaron para su viaje frustrado podrán continuar el reclamo mediante la Justicia Civil.

Shalem Tours estafa Adriel Gimenes El otro nombre que tenía la agencia de viajes señalada por estafas.

Estafador serial

Las personas que realizaron las denuncias relataron un modus operandi similar de las estafas. Entraron en contacto con Adriel Gimenes quien era el representante de la agencia One Place o Shalem Tour. Desde diciembre de 2021 hasta fines de 2023, le pagaron distintas sumas de dinero en efectivo para señar un viaje de vacaciones que finalmente se terminó frustrando.

Entre los denunciantes por las estafas hay desde personas que abonaron un viaje a Punta Cana, Cuba o San Andrés para 5 personas hasta otros que iban a vacacionar una semana en Mar del Plata. Algunos no pudieron ni siquiera subirse al avión, mientras que otros se desayunaron con que no tenían pasaje de vuelta contratado cuando ya estaban en el destino.