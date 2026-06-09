Un periodista de TN fue víctima de un robo este lunes al mediodía en pleno centro de Mendoza, cuando una pareja de delincuentes le robaron su bicicleta que había dejado atada frente a la sede del Automóvil Club Argentino (ACA), ubicada en avenida San Martín 977, de Ciudad.
Un periodista de TN sufrió el robo de su bicicleta en pleno centro de Mendoza y todo quedó filmado
El robo ocurrió este lunes al mediodía frente a la sede del ACA, sobre avenida San Martín. La bicicleta estaba asegurada con una linga
La víctima, Alejandro Constanzo, relató que el hecho ocurrió cerca de las 12.14 y que la bicicleta sustraída es una Vairo 4.0 de color azul y negro.
Según indicó, el rodado se encontraba asegurado con una linga con llave cuando fue robado.
El modus operandi del robo al periodista de TN
Las cámaras de seguridad de la zona registraron toda la secuencia y permitieron observar la participación de dos personas. De acuerdo con las imágenes, una mujer permaneció en las inmediaciones vigilando los movimientos del lugar mientras un hombre se dirigió directamente hacia la bicicleta.
Una vez junto al rodado, el sospechoso logró cortar el sistema de seguridad que la mantenía atada. Tras ello, permaneció algunos instantes en el lugar intentando aparentar normalidad y evitar despertar sospechas entre quienes circulaban por la zona.
Cuando comprobó que nadie advertía la maniobra, tomó la bicicleta y se retiró por la vereda del ACA. En simultáneo, la mujer que lo acompañaba se alejó caminando en la misma dirección.
La víctima difundió las imágenes del robo con el objetivo de obtener información que permita identificar a los responsables y recuperar la bicicleta sustraída.