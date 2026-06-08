La incógnita de Las Pircas: dos robos en una noche y ningún detenido

moviles policiales mendoza (1) Robo en un barrio privado de Godoy Cruz. Imagen ilustrativa.

A partir de esa denuncia, personal policial comenzó tareas investigativas en el lugar con intervención de Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental y personal de Tecnología Aplicada para el análisis de registros fílmicos.

Mientras esas actuaciones estaban en marcha, cerca de las 22.40 una vecina del mismo barrio se presentó para denunciar otro robo.

La mujer relató que había salido de su domicilio y que al regresar descubrió que delincuentes habían ingresado a la propiedad. De acuerdo con las primeras averiguaciones, los autores accedieron por el sector del garaje sin provocar daños visibles en puertas o aberturas.

Una vez dentro de la vivienda se dirigieron a una habitación y sustrajeron una caja que contenía joyas de importante valor económico, entre ellas aros, pulseras y relojes, además de U$S900.

Movil policial.jpg Otra vecina del barrio Las Pircas denunció un robo una hora después.

Fuentes vinculadas con la investigación indicaron que una de las hipótesis apunta a una camioneta que habría ingresado al barrio aprovechando el movimiento habitual de vehículos y que luego se retiró por el mismo acceso. Los pesquisas intentan establecer cómo logró entrar y salir del complejo teniendo en cuenta los controles de seguridad.

Las mismas fuentes recordaron que la seguridad interna y los controles de acceso en los barrios privados están a cargo de empresas de vigilancia contratadas, mientras que la intervención policial se produce una vez denunciado el hecho o por disposición judicial.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.