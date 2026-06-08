Dos viviendas del barrio privado Las Pircas, en Godoy Cruz, fueron blanco de delincuentes durante la noche del sábado en hechos que ahora son investigados por la Justicia y la Policía. Los robos ocurrieron con poco más de una hora de diferencia y presentan características similares, por lo que los investigadores intentan determinar si fueron cometidos por los mismos autores.
La incógnita de Las Pircas: dos robos en una noche y ningún detenido
Los hechos ocurrieron con poco más de una hora de diferencia. En uno de los casos los delincuentes fueron sorprendidos por el propietario cuando escapaban y en el otro aprovecharon la ausencia de los dueños para llevarse joyas y dólares
El primero de los hechos fue denunciado cerca de las 21.05. Según la información policial, el propietario regresó a su vivienda y escuchó insultos provenientes del interior de la casa. Al salir al exterior observó a dos hombres que escapaban por una ventana y abordaban una camioneta Ford Ranger blanca, cuyo dominio logró identificar parcialmente.
Tras revisar la propiedad constató daños en una puerta interior y el faltante de dinero en efectivo que se encontraba guardado en un vestidor.
A partir de esa denuncia, personal policial comenzó tareas investigativas en el lugar con intervención de Policía Científica, la Unidad Investigativa Departamental y personal de Tecnología Aplicada para el análisis de registros fílmicos.
Mientras esas actuaciones estaban en marcha, cerca de las 22.40 una vecina del mismo barrio se presentó para denunciar otro robo.
La mujer relató que había salido de su domicilio y que al regresar descubrió que delincuentes habían ingresado a la propiedad. De acuerdo con las primeras averiguaciones, los autores accedieron por el sector del garaje sin provocar daños visibles en puertas o aberturas.
Una vez dentro de la vivienda se dirigieron a una habitación y sustrajeron una caja que contenía joyas de importante valor económico, entre ellas aros, pulseras y relojes, además de U$S900.
Fuentes vinculadas con la investigación indicaron que una de las hipótesis apunta a una camioneta que habría ingresado al barrio aprovechando el movimiento habitual de vehículos y que luego se retiró por el mismo acceso. Los pesquisas intentan establecer cómo logró entrar y salir del complejo teniendo en cuenta los controles de seguridad.
Las mismas fuentes recordaron que la seguridad interna y los controles de acceso en los barrios privados están a cargo de empresas de vigilancia contratadas, mientras que la intervención policial se produce una vez denunciado el hecho o por disposición judicial.
La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.