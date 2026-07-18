Durante las últimas horas, dos procedimientos policiales marcaron la jornada en el Gran Mendoza. En Maipú, el accionar preventivo permitió desbaratar a una banda de motochorros, mientras que en Las Heras se investiga un violento asalto a un menor a mano armada.
Cayeron 4 motochorros tras un raid en Maipú y buscan a ladrones armados en Las Heras
Vecinos alertaron al 911 sobre una banda de motochorros en Maipú. En San Martín e Independencia de Las Heras, otros delincuentes asaltaron a un menor
Frustraron un raid delictivo y cayeron 4 sospechosos en Maipú
Alrededor de las 20.35 de este viernes, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de dos motocicletas cuyos ocupantes estaban cometiendo ilícitos en la zona de Lulunta, Maipú.
Personal policial se desplazó hasta calle Videla Aranda y Ceferino, donde entrevistaron a un testigo. El denunciante manifestó que, minutos antes, observó cómo los sospechosos intentaron sustraer una moto y, poco después, trataron de asaltar a un hombre que esperaba el colectivo en la intersección de Ruta 60 y Sarmiento.
Con los datos aportados, la Policía montó un rápido operativo cerrojo en las inmediaciones. El procedimiento culminó con éxito en el cruce de Urquiza y Videla Aranda, donde los uniformados lograron interceptar y aprehender a los cuatro involucrados, K. N. L. (20 años), A. M. A. L. S. (23 años), M. J. P. (22 años) y A. F. V. (20 años)
Por disposición de la Oficina Fiscal de la Subcomisaría Lulunta, los cuatro detenidos y los rodados en los que se movilizaban quedaron a disposición de la Justicia.
Le robaron la moto a un adolescente en Las Heras
Por otra parte, ya entrada la madrugada de este sábado, a las 01.45, un hecho de inseguridad golpeó al departamento de Las Heras, más precisamente en la intersección de las calles San Martín e Independencia.
La víctima, un joven de 17 años, se encontraba en la vía pública cuando fue sorprendido por dos sujetos. Mediante amenazas con un arma de fuego, los delincuentes lo amedrentaron para quitarle su vehículo: una motocicleta Honda Wave de 110 cc, color blanca.
Tras lograr su cometido, los asaltantes se dieron a la fuga a bordo del rodado y se perdieron de vista. En el caso intervino el personal de la Comisaría 16° de Las Heras y la Oficina Fiscal de la jurisdicción, quienes dispusieron las actuaciones correspondientes para intentar dar con los autores y el rodado sustraído.