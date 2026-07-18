Cayeron 4 motochorros tras un raid en Maipú y buscan a ladrones armados en Las Heras

Con los datos aportados, la Policía montó un rápido operativo cerrojo en las inmediaciones. El procedimiento culminó con éxito en el cruce de Urquiza y Videla Aranda, donde los uniformados lograron interceptar y aprehender a los cuatro involucrados, K. N. L. (20 años), A. M. A. L. S. (23 años), M. J. P. (22 años) y A. F. V. (20 años)

Por disposición de la Oficina Fiscal de la Subcomisaría Lulunta, los cuatro detenidos y los rodados en los que se movilizaban quedaron a disposición de la Justicia.

Cayeron cuatro delincuentes tras intentar robar una moto y asaltar en una parada de colectivos en Maipú

Le robaron la moto a un adolescente en Las Heras

Por otra parte, ya entrada la madrugada de este sábado, a las 01.45, un hecho de inseguridad golpeó al departamento de Las Heras, más precisamente en la intersección de las calles San Martín e Independencia.

La víctima, un joven de 17 años, se encontraba en la vía pública cuando fue sorprendido por dos sujetos. Mediante amenazas con un arma de fuego, los delincuentes lo amedrentaron para quitarle su vehículo: una motocicleta Honda Wave de 110 cc, color blanca.

Asaltaron con un arma de fuego a un adolescente de 17 años para robarle la moto en Las Heras

Tras lograr su cometido, los asaltantes se dieron a la fuga a bordo del rodado y se perdieron de vista. En el caso intervino el personal de la Comisaría 16° de Las Heras y la Oficina Fiscal de la jurisdicción, quienes dispusieron las actuaciones correspondientes para intentar dar con los autores y el rodado sustraído.