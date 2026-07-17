Cayó una banda acusada de captar víctimas por aplicaciones de encuentros y asaltarlos

Una vez concretada la reunión, se producía el robo bajo distintas modalidades, hechos que fueron denunciados en el departamento de Maipú y que dieron origen a la investigación judicial.

Con las pruebas reunidas, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos ordenó una serie de medidas que permitieron identificar a los sospechosos.

Allanamientos y dos detenidos

Los investigadores realizaron allanamientos en viviendas ubicadas sobre la Ruta Provincial 50, en Palmira, donde fueron detenidos dos hombres de 26 y 30 años, sindicados como presuntos integrantes de la maniobra delictiva.

Durante los procedimientos también se secuestraron dos teléfonos celulares, que serán sometidos a pericias para determinar si contienen información sobre otras víctimas, conversaciones mantenidas a través de aplicaciones o posibles cómplices.

La causa continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La investigación continúa

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó el trabajo realizado por los investigadores y remarcó que el esclarecimiento de este tipo de delitos constituye una prioridad para la fuerza.

"En Mendoza perseguimos el delito en todas sus modalidades. La investigación de la Policía no terminó con la denuncia", sostuvo la funcionaria.

Además, agregó que detrás de cada caso existe un importante trabajo de inteligencia criminal.

"Investigar y esclarecer estos hechos es una prioridad. Detrás de cada denuncia hay un trabajo de análisis, seguimiento y recolección de pruebas para identificar a los responsables y llevarlos ante la Justicia."

Los dos detenidos quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, que ahora busca determinar si participaron en otros episodios con la misma modalidad y si existieron más personas involucradas en la organización.

Una modalidad que crece

Los investigadores advierten que este tipo de robos, conocidos como "citas trampa", se ha convertido en una modalidad cada vez más frecuente. Los delincuentes utilizan perfiles en aplicaciones de encuentros para generar confianza, concretar reuniones en lugares previamente elegidos y luego cometer los asaltos, muchas veces con la participación de otros cómplices que aparecen una vez que la víctima llega al lugar acordado.

La recomendación de las autoridades es extremar las precauciones al concretar encuentros con personas conocidas exclusivamente a través de plataformas digitales: elegir lugares públicos, informar a familiares o amigos sobre la cita y desconfiar de cambios de último momento en el punto de encuentro o de pedidos para trasladarse a zonas aisladas.