El sorprendente giro que tomó la investigación por la muerte del hincha argentino

Según los investigadores, la detención se produjo tras una serie de allanamientos en la ciudad cordobesa de San Francisco y en Frontera, Santa Fe. En esas zonas fue identificado Agustín Alexis Guevara, que ya tiene antecedentes por robo calificado, abuso de arma de fuego y violación de domicilio. Sin embargo, no fue él el detenido, sino que se arrestó a otro hombre que es familiar directo de Matías Ochonga.

Según los investigadores, el crimen sería parte de un ajuste de cuentas por territorios y actividades relacionadas a las drogas en las dos localidades donde fue justamente buscado Guevara, quien todavía se encuentra prófugo y con pedido de captura por parte de la Policía.

De hecho, la víctima Matías Ochonga también contaba con antecedentes policiales por robos y por dispararle a una joven cuando le robó su moto en el 2024.