Matías Ochonga fue asesinado en medio de los festejos por el partido que Argentina le ganó a Suiza. Era la madrugada del domingo 13 de julio, cuando tres disparos dieron en su espalda, en medio de escenas de pánico y corridas. El hecho ocurrió en la ciudad de San Francisco, en Córdoba.
El sorprendente giro que tomó la investigación por la muerte del hincha argentino
La Policía detuvo a una persona que estaría relacionada al crimen, pero también a la víctima. Todos los detalles
A las pocas del hecho, los investigadores ya habían descartado que la muerte del hincha tuviese que ver con un altercado entre las celebraciones y se inclinaron por un ajuste de cuentas, en lo que fue el primer giro de la causa, antes de que llegara una segunda vuelta que sorprendió a muchos.
El giro por la investigación del hincha argentino entre los festejos
Tras la muerte del hincha, los investigadores sostuvieron que tenían identificado al sospechoso y que este se había fugado. Su nombre es Agustín Alexis Guevara, alias "Manay", de 25 años. Él ha sido señalado como el autor material del crimen.
Según los investigadores, la detención se produjo tras una serie de allanamientos en la ciudad cordobesa de San Francisco y en Frontera, Santa Fe. En esas zonas fue identificado Agustín Alexis Guevara, que ya tiene antecedentes por robo calificado, abuso de arma de fuego y violación de domicilio. Sin embargo, no fue él el detenido, sino que se arrestó a otro hombre que es familiar directo de Matías Ochonga.
Según los investigadores, el crimen sería parte de un ajuste de cuentas por territorios y actividades relacionadas a las drogas en las dos localidades donde fue justamente buscado Guevara, quien todavía se encuentra prófugo y con pedido de captura por parte de la Policía.
De hecho, la víctima Matías Ochonga también contaba con antecedentes policiales por robos y por dispararle a una joven cuando le robó su moto en el 2024.
En pocas palabras
- Crimen en festejo: Un joven fue asesinado de tres disparos durante celebraciones por un partido de la Selección argentina en Córdoba.
- Investigación y giro: Se investiga un ajuste de cuentas, y aunque se señaló a un sospechoso prófugo, se detuvo a un familiar de la víctima.
- Antecedentes: Tanto el sospechoso principal como la víctima poseían antecedentes policiales por delitos graves.