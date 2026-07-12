Un festejo trágico: asesinaron a un joven por la espalda tras el triunfo de la Selección argentina

La principal línea investigativa que coordina la fiscalía interviniente descarta que se haya tratado de un intento de robo al azar o de una discusión casual nacida en el calor del festejo. Todo apunta a un feroz ajuste de cuentas de vieja data.

La víctima fatal poseía un complejo historial legal: había recuperado la libertad condicional apenas en los primeros días del mes de julio y sobre él pesaban dos pedidos de captura activos al momento de su muerte.

Las pesquisas preliminares señalan que tanto el joven asesinado como el presunto homicida son oriundos de la localidad de Frontera, en la provincia de Santa Fe, aunque la víctima se encontraba residiendo formalmente en San Francisco, Córdoba.

Aprovechando el caos, la aglomeración de los hinchas y el ruido de los cánticos por el triunfo de la Selección argentina, el asesino se mimetizó entre la gente, se aproximó a Ochonga y gatilló sin mediar palabra antes de darse a la fuga.

Intensa búsqueda del asesino

El pánico se apoderó de inmediato de los testigos que se encontraban a escasos metros del ataque en pleno festejo. Tras el aviso a emergencias, el personal médico constató el fallecimiento en el lugar, mientras que las fuerzas de seguridad montaron un importante operativo cerrojo en los alrededores.

El autor material de este aberrante crimen ya se encuentra plenamente identificado gracias al rápido relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, además de los testimonios de personas que presenciaron la secuencia. Sin embargo, todavía no ha podido ser capturado.