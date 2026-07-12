La historia del crimen de Mauricio Leal estremeció a Colombia y trascendió las fronteras del país. Reconocido por peinar a actrices, modelos, cantantes e influencers, el exitoso estilista fue encontrado muerto junto a su madre, Marleny Hernández, el 22 de noviembre de 2021, en la vivienda que compartían en La Calera, a las afueras de Bogotá.
El crimen que sacude a Colombia: al peluquero de las estrellas lo asesinó su propio hermano por una herencia
Mauricio Leal era uno de los estilistas más prestigiosos de Colombia. Una investigación reveló que el doble crimen fue planificado para quedarse con su fortuna
En un primer momento, la escena parecía indicar un homicidio seguido de suicidio. Junto al cuerpo de Leal apareció una carta manuscrita en la que, supuestamente, confesaba haber asesinado a su madre antes de quitarse la vida. Sin embargo, esa hipótesis comenzó a desmoronarse con el avance de las pericias.
Los especialistas detectaron inconsistencias en la posición de los cuerpos, las heridas y otros elementos hallados en la vivienda. Además, concluyeron que Mauricio había sido obligado a escribir la carta antes de morir y que, por la gravedad de las lesiones sufridas, era prácticamente imposible que la hubiera redactado después del ataque.
La investigación por el crimen del peluquero apuntó al hermano
Las pruebas reunidas por la Fiscalía llevaron la investigación hacia Jhonier Leal, hermano mayor del estilista. Según los investigadores, sus declaraciones presentaban contradicciones y existían evidencias de que había manipulado la escena del crimen para simular un suicidio.
La acusación sostuvo que el móvil era económico: apropiarse de la importante fortuna de Mauricio Leal, integrada por propiedades, vehículos, empresas y otros bienes acumulados durante años de trabajo.
En enero de 2022, Jhonier Leal fue detenido e imputado por el doble homicidio. Durante una audiencia admitió haber asesinado a su hermano y a su madre y pidió perdón entre lágrimas, aunque posteriormente intentó retractarse al afirmar que había sido presionado para declararse culpable.
Tras analizar las pruebas periciales, los testimonios y la reconstrucción de los hechos, la Justicia colombiana concluyó que el doble crimen había sido planificado con fines económicos. En junio de 2024, Jhonier Leal fue condenado a más de 55 años de prisión por el doble homicidio agravado, tal como consigna TN.