El crimen que sacude a Colombia: al peluquero de las estrellas lo asesinó su propio hermano por una herencia

El peluquero y su hermano. Foto: gentileza

La investigación por el crimen del peluquero apuntó al hermano

Las pruebas reunidas por la Fiscalía llevaron la investigación hacia Jhonier Leal, hermano mayor del estilista. Según los investigadores, sus declaraciones presentaban contradicciones y existían evidencias de que había manipulado la escena del crimen para simular un suicidio.

La acusación sostuvo que el móvil era económico: apropiarse de la importante fortuna de Mauricio Leal, integrada por propiedades, vehículos, empresas y otros bienes acumulados durante años de trabajo.

El peluquero y su madre, ambos asesinados. Foto: gentileza

En enero de 2022, Jhonier Leal fue detenido e imputado por el doble homicidio. Durante una audiencia admitió haber asesinado a su hermano y a su madre y pidió perdón entre lágrimas, aunque posteriormente intentó retractarse al afirmar que había sido presionado para declararse culpable.

Tras analizar las pruebas periciales, los testimonios y la reconstrucción de los hechos, la Justicia colombiana concluyó que el doble crimen había sido planificado con fines económicos. En junio de 2024, Jhonier Leal fue condenado a más de 55 años de prisión por el doble homicidio agravado, tal como consigna TN.