El joven que salvó a su novia antes de ser atropellado por un colectivo despertó de terapia intensiva

Aunque Thiago sigue internado en terapia intensiva en el Hospital Interzonal General de Agudos, su familia destacó que pudo responder con gestos y apretones de mano, ya que todavía no puede hablar por la traqueotomía. “Nos comunicamos mediante apretones de mano y gestos. Obviamente no puede hablar”, explicó su padre.

El entorno del joven consideró este avance como un paso fundamental en su recuperación. “Queríamos compartirlo con toda la gente que oró esta pequeña felicidad que tenemos todos. Si bien va a seguir en terapia, sabemos que no es el fin de todo, sino el comienzo”, expresó Vera.

El accidente dejó a Thiago y a otras cinco personas internadas, mientras que una joven de 18 años murió atropellada cuando esperaba el colectivo junto a su novio.

La familia agradeció el acompañamiento recibido y pidió que sigan enviando mensajes de aliento: “Todos los mensajitos que quieran mandar alentando a Thiago, se los hago escuchar y ver porque le hace muy bien. Gracias a todos por seguir, lo van a hacer muy felices sus mensajes”.

Mientras tanto, la investigación para determinar las causas del siniestro continúa. Las pericias buscan establecer si el accidente se produjo por un desperfecto técnico en la unidad.

Fuente: tn.com.ar