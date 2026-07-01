Abusaron sexualmente de un joven discapacitado en el predio de un club

La víctima debió ser hospitalizada después del episodio y, aunque ya recibió el alta médica, continúa atravesando una situación de extrema vulnerabilidad.

La investigación quedó en manos del fiscal Ramón Alfredo Muth, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, quien intenta determinar cuántas personas estuvieron involucradas directamente en el abuso y cuántas presenciaron la agresión sin hacer nada para impedirla.

Aberrante ataque sexual: la Justicia analiza los videos

Los videos, que ya forman parte del expediente judicial, muestran distintos momentos del ataque sexual. En uno de ellos se puede ver a un hombre abusando de la víctima mientras otras personas registran la escena.

En otra filmación, tomada desde el exterior del predio, se ve a la víctima sometida y a dos sujetos mirando lo que sucedía sin intervenir.

Según detallaron fuentes cercanas a la investigación a Diario Época, las imágenes no permiten identificar con claridad los rostros de los involucrados, aunque sí confirman la violencia del ataque sexual.

Por estas horas, la Justicia intenta establecer a través de las pericias si hubo un solo atacante o si participaron más personas en el abuso.

Los investigadores también cuentan con información sobre un teléfono celular desde el cual se habría grabado uno de los videos, un elemento que podría resultar clave para avanzar en la identificación de los responsables.

La palabra de los familiares de la víctima

Lucas, hermano de la víctima, pidió que todas las personas que estuvieron en el lugar y presenciaron lo ocurrido se presenten ante la Justicia.

“El momento que atraviesa la familia es muy crítico. Mi hermano es conocido por toda la ciudad y presenta una discapacidad que limita su posibilidad de relatar con precisión lo sucedido”, explicó.

En esa misma línea, agregó: “Está confundido, comprende que fue víctima de un hecho gravísimo, pero no puede identificar claramente a las personas involucradas”.

El fiscal Ramón Muth caratuló la causa como “supuesto abuso sexual agravado”.

Hasta el momento, no hay detenidos y la familia insiste en la importancia de que quienes tengan información se presenten a declarar ante la Justicia.

Fuente: tn.com.ar