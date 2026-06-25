Video: la intensa persecución que terminó con la detención de un abusador sexual condenado

La persecución que derivó en la detención

La persecución se inició cuando operadores del Anillo Digital, un sistema de videovigilancia que tienen las autoridades de seguridad en Buenos Aires, detectaron el paso de un auto Volkswagen Gol Trend por la salida hacia Lacarra, en el nodo de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno.

Los datos del vehículo se encontraban cargados en los sistemas judiciales a partir de la investigación impulsada por la División Delitos contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad, en el marco de las averiguaciones por el paradero del prófugo.

Tras la alerta, los operadores realizaron el seguimiento a través de cámaras y domos de monitoreo hasta localizar el vehículo en la zona de la calle Moreto al 1700, en el barrio de Parque Avellaneda.

Allí los policías finalizaron la persecución, identificaron al conductor y comprobaron que era la persona buscada, sobre quien pesaba orden de captura y detención vigentes. El imputado fue detenido y puesto a disposición de la Justicia, en el marco de la causa que es tramitada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 20.