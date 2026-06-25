Un hombre que había sido condenado por abuso sexual agravado y estaba prófugo, fue detenido en Buenos Aires tras una intensa persecución que quedó registrada en video.
Video: la intensa persecución que terminó con la detención de un abusador sexual condenado
El hombre estaba prófugo tras confirmarse la condena por abuso sexual pero fue capturado tras la persecución
La Policía de Buenos Aires logró la detención de un hombre de 36 años que tenía un pedido de captura vigente por una condena por abuso sexual simple reiterado y abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal en el marco del ámbito laboral.
La captura había sido ordenada el 12 de febrero de este año por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 20 luego de que quedara firme una sentencia dictada en agosto de 2024, según comunicaron fuentes judiciales vinculadas a la investigación.
La persecución que derivó en la detención
La persecución se inició cuando operadores del Anillo Digital, un sistema de videovigilancia que tienen las autoridades de seguridad en Buenos Aires, detectaron el paso de un auto Volkswagen Gol Trend por la salida hacia Lacarra, en el nodo de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno.
Los datos del vehículo se encontraban cargados en los sistemas judiciales a partir de la investigación impulsada por la División Delitos contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad, en el marco de las averiguaciones por el paradero del prófugo.
Tras la alerta, los operadores realizaron el seguimiento a través de cámaras y domos de monitoreo hasta localizar el vehículo en la zona de la calle Moreto al 1700, en el barrio de Parque Avellaneda.
Allí los policías finalizaron la persecución, identificaron al conductor y comprobaron que era la persona buscada, sobre quien pesaba orden de captura y detención vigentes. El imputado fue detenido y puesto a disposición de la Justicia, en el marco de la causa que es tramitada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 20.