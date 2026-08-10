Detuvieron a un falso médico que solicitaba dinero a las familias de sus “pacientes” para supuestos tratamientos; el hombre, de 39 años, tenía pedido de captura por estafa y falsificación de títulos y honores.
Detuvieron a un falso médico que pedía dinero a las familias de sus "pacientes" enfermos
Detuvieron a un falso médico que solicitaba dinero a las familias de sus “pacientes” para supuestos tratamientos
Pablo Emanuel Thomas Llanes se llama el falso médico acusado de estafar a pacientes con enfermedades graves, terminó de una manera inesperada: la encargada del hotel porteño en el que se alojaba lo reconoció luego de verlo en una nota periodística que informaba que era buscado por la Justicia.
El hombre, de 39 años y oriundo de Tucumán, fue detenido cerca de las 13.30 por efectivos de la Policía de la Ciudad en un hotel ubicado sobre la avenida Bartolomé Mitre al 4300, en el barrio porteño de Almagro.
La encargada del establecimiento lo reconoció y llamó a la policía. El sospechoso se encontraba alojado en la habitación N° 10.
Ante esa situación, los agentes de la fuerza porteña realizaron la consulta correspondiente y comprobaron que Thomas Llanes tenía un pedido de captura vigente desde julio, solicitado en el marco de una causa que tramita ante la UFI N° 2 de Ituzaingó.
Falso médico: así engañaba a sus "pacientes" enfermos
Thomas Llanes era buscado por hacerse pasar por médico y engañar a familias que atravesaban situaciones de extrema vulnerabilidad: se presentaba como profesional de distintos hospitales y ofrecía conseguir estudios, tratamientos o intervenciones que nunca realizaba. Luego pedía dinero para supuestos insumos médicos y desaparecía.
La investigación que derivó en su pedido de captura comenzó a partir de la denuncia de un hombre que necesitaba conseguir de manera urgente una resonancia magnética con contraste para su cuñado, diagnosticado con un tumor óseo.
A través de una compañera de trabajo, enfermera de profesión, llegó al contacto de un hombre que se presentó como el “Dr. Lucas Miciones”, supuesto jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, del barrio porteño de Palermo.
Fuente: infobae.com
En pocas palabras
- Falso médico: detuvieron a un impostor que pedía dinero a familias de pacientes enfermos para supuestos tratamientos.
- Identificación y Detención: el hombre, de 39 años, fue reconocido por la encargada de un hotel en Almagro tras aparecer en una nota periodística.
- Búsqueda Judicial: tenía un pedido de captura vigente por estafa y falsificación de títulos desde julio, solicitado por la UFI N° 2 de Ituzaingó.