Detuvieron a un falso médico que pedía dinero a las familias de sus "pacientes" enfermos

La encargada del establecimiento lo reconoció y llamó a la policía. El sospechoso se encontraba alojado en la habitación N° 10.

Ante esa situación, los agentes de la fuerza porteña realizaron la consulta correspondiente y comprobaron que Thomas Llanes tenía un pedido de captura vigente desde julio, solicitado en el marco de una causa que tramita ante la UFI N° 2 de Ituzaingó.

Falso médico: así engañaba a sus "pacientes" enfermos

Thomas Llanes era buscado por hacerse pasar por médico y engañar a familias que atravesaban situaciones de extrema vulnerabilidad: se presentaba como profesional de distintos hospitales y ofrecía conseguir estudios, tratamientos o intervenciones que nunca realizaba. Luego pedía dinero para supuestos insumos médicos y desaparecía.

La investigación que derivó en su pedido de captura comenzó a partir de la denuncia de un hombre que necesitaba conseguir de manera urgente una resonancia magnética con contraste para su cuñado, diagnosticado con un tumor óseo.

A través de una compañera de trabajo, enfermera de profesión, llegó al contacto de un hombre que se presentó como el “Dr. Lucas Miciones”, supuesto jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, del barrio porteño de Palermo.

Fuente: infobae.com