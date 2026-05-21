No solamente tenían una clínica falsa que funcionaba con muchas irregularidades en Buenos Aires, sino que tenían una red que operaba alrededor de ellos pero sin ningún tipo de habilitación correspondiente. Ahora, todo quedó desbaratado tras múltiples allanamientos que realizaron las autoridades.
Así funcionaba la falsa clínica y la red que tenía de ejercicio ilegal de medicina
Varios de los sospechosos que trabajaban en la falsa clínica tienen antecedentes penales por homicidios y robos ruteros
Cinco personas fueron detenidas en las últimas horas en el marco de un allanamiento en una clínica ubicada en la localidad bonaerense de González Catán.
La megainvestigación busca determinar el funcionamiento de una presunta organización dedicada al ejercicio ilegal de la medicina y a la emisión de documentación sanitaria apócrifa.
La falsa clínica de Gonzalez Catán
Según la información suministrada por fuentes oficiales vinculadas a la investigación, el operativo determinó que en el lugar se desarrollaba una estructura que utilizaba matrículas y sellos de profesionales de la salud sin autorización para confeccionar certificados médicos y distintos documentos vinculados a prestaciones sanitarias. Esto no era nuevo, sino que funcionaba así desde hace varios años.
De acuerdo con la pesquisa, además de la falsa clínica la organización también administraba ambulancias y farmacias sin habilitación correspondiente, mientras que algunos integrantes cumplían funciones como supuestos médicos, choferes y personal administrativo dentro del establecimiento que tenía muchas irregularidades.
La causa se inició tras la denuncia presentada por una médica que detectó la utilización indebida de sus datos profesionales. A partir de esa presentación, los investigadores lograron establecer que más de 50 profesionales habrían sido afectados por maniobras similares que tenían su epicentro en la clínica de Gonzalez Catán.
En los allanamientos realizados en las últimas horas, uno de ellos en la propio clínica, se secuestraron sellos, documentación clínica, recetas, historias médicas y otros elementos considerados de interés para el expediente judicial. Además, entre los aprehendidos se encuentran sospechosos con antecedentes penales por delitos graves, entre ellos homicidio y robos cometidos en rutas de Buenos Aires.