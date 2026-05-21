Así funcionaba la falsa clínica y la red que tenía de ejercicio ilegal de medicina

policía buenos aires .jpg La Policía de Buenos Aires investigó la falsa clínica.

La falsa clínica de Gonzalez Catán

Según la información suministrada por fuentes oficiales vinculadas a la investigación, el operativo determinó que en el lugar se desarrollaba una estructura que utilizaba matrículas y sellos de profesionales de la salud sin autorización para confeccionar certificados médicos y distintos documentos vinculados a prestaciones sanitarias. Esto no era nuevo, sino que funcionaba así desde hace varios años.

De acuerdo con la pesquisa, además de la falsa clínica la organización también administraba ambulancias y farmacias sin habilitación correspondiente, mientras que algunos integrantes cumplían funciones como supuestos médicos, choferes y personal administrativo dentro del establecimiento que tenía muchas irregularidades.

La causa se inició tras la denuncia presentada por una médica que detectó la utilización indebida de sus datos profesionales. A partir de esa presentación, los investigadores lograron establecer que más de 50 profesionales habrían sido afectados por maniobras similares que tenían su epicentro en la clínica de Gonzalez Catán.

En los allanamientos realizados en las últimas horas, uno de ellos en la propio clínica, se secuestraron sellos, documentación clínica, recetas, historias médicas y otros elementos considerados de interés para el expediente judicial. Además, entre los aprehendidos se encuentran sospechosos con antecedentes penales por delitos graves, entre ellos homicidio y robos cometidos en rutas de Buenos Aires.