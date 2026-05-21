Quién es el empresario de 57 años dueño de la clínica trucha donde murió un hombre

El hombre fue identificado como Alberto Rubén Santarceri y fue arrestado durante los trece allanamientos realizados en distintas localidades del partido de La Matanza junto a otros cinco sospechosos, entre ellos, su esposa y sus dos hijos.

De acuerdo con los investigadores, la red de medicina trucha incluiría el manejo no solo de clínicas sino también de varias farmacias, ambulancias y consultorios externos, donde los falsos médicos trabajaban utilizando matrículas robadas y sellos truchos.

Quién era el empresario dueño de una clínica trucha

Santarceri, quien en sus redes sociales se hacía llamar Beto y compartía varias publicacones vinculadas a la clínica Argentina Salud, se encuentra vinculado a distintas sociedades relacionadas a los servicios de salud, como ARS Salud SRL, ARGSS Salud Argentina SRL y Dios con Nosotros Centro Médico Cristiano SAS, según consta en registros oficiales.

Allí no solo aparece el nombre del empresario, sino también el de sus dos hijos, Brian Marcelo y Noelia Sofía Luna, quienes también fueron detenidos por la Policía Federal por pedido del fiscal de La Matanza Fernando Garate y orden del juez de Garantías del distrito Rubén Ochipinti.

Luego de que su nombre apareciera en la investigación, trascendió que el empresario habría sido condenado por un homicidio cometido en 2008. A esto se le suma que el hecho estaría vinculado con una banda que operaba como piratas del asfalto.

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De acuerdo con la hipótesis de la investigación, los líderes de esa banda habrían utilizado el dinero obtenido mediante el robo de mercadería en tránsito para montar una empresa falsa de medicina prepaga que incluiría consultorios clandestinos, farmacias sin habilitación y una flota de ambulancias truchas en distintas localidades del partido de La Matanza, todo bajo el nombre de Argentina Salud o similares.

Todo salió a la luz a raíz de la denuncia de una cirujana, quien aseguró que estaban utilizando su nombre, su matrícula y si sello.

A partir de esto, el juez Ochipinti ordenó trece allanamientos simultáneos en González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Canning. Durante los procedimientos se secuestraron armas, documentación, 286 sellos médicos, recetarios, 36 celulares, 48 computadoras y mas de 3 mil historias clínicas.

Durante el operativo fueron detenidas 29 personas. Además de Santarceri y sus dos hijos, quedaron aprehendidos Nicolás Alberto Santarceri, Gabriel Musse y Dunia Mercedes Suazo Pulido. Otras 23 personas fueron identificadas como investigados secundarios.

Fuente: minutouno.com