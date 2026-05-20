Un hombre de 57 años murió tras atenderse en una clínica trucha

La Justicia ordenó la clausura del establecimiento y hay varios detenidos acusados de integrar una presunta red de centros médicos truchos.

Todo ocurrió el 4 de enero. Según contó su hijo Damián, ese día habían jugado al pádel juntos cuando Héctor empezó a sentir un fuerte dolor abdominal. Como la clínica quedaba a pocas cuadras de su casa, decidieron ir hasta el lugar para que lo revisaran.

“Lo traje por un dolor de abdomen, le hicieron estudios cardiológicos y le inyectaron ketorolac. A los 15 o 20 minutos murió en la casa”, relató el joven desde la puerta del centro médico.

De acuerdo al testimonio de la familia, en la clínica le realizaron un electrocardiograma y luego le dieron el alta. Pero minutos después de regresar a su casa, Héctor sufrió un infarto fatal.

Con el correr de los días, los familiares buscaron una segunda opinión médica y, según aseguraron, otros profesionales detectaron anomalías en el estudio que le habían hecho.

“Nos dijeron que había una curva en el electro que indicaba que estaba teniendo un pre infarto, lo tenían que haber internado de urgencia”, sostuvo Damián.

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La situación se volvió sospechosa para la familia cuando se enteraron de que Argentina Salud estaba siendo investigada en una causa por presunto ejercicio ilegal de la medicina, uso de matrículas falsas y venta ilegal de medicamentos.

“Ayer hice la denuncia, después de que me enteré que era una clínica trucha. Hoy vine a pedir respuestas y me agarraron a palos entre cinco”, denunció el hijo de la víctima.

Clínica trucha: la Justicia allanó las sedes

En las últimas horas, la Justicia avanzó con allanamientos en distintas sedes vinculadas a Argentina Salud, una red que operaba en González Catán, Virrey del Pino y San Justo.

Según la investigación, los centros atendían las 24 horas, ofrecían múltiples especialidades y utilizaban matrículas de médicos reales obtenidas de internet para confeccionar recetas, certificados y estudios presuntamente falsos.

Durante los procedimientos secuestraron más de 50 sellos médicos, ambulancias con patentes adulteradas y documentación apócrifa. Además, hay sospechas de que algunas personas atendían pacientes sin contar con título habilitante.

Fuente: tn.com.ar