Un hombre de 41 años se hacía pasar por médico y tenía 22 recetarios

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron una bolsa plástica que contenía diversos elementos vinculados con la maniobra. Entre ellos había un cuaderno con anotaciones, un certificado de discapacidad a nombre de una mujer, dos recetarios con las siglas “IMC” preimpresas y un sello con el nombre “Dr. Diego Metrel”.

También se encontraron 22 recetarios médicos en blanco pertenecientes al Sanatorio 9 de Julio (GYO 9 Centro de la Mujer 9 de Julio), además de dos certificados médicos y prescripciones de psicofármacos como Alprazolam, tanto a nombre del propio acusado como de otras personas.

Entre los elementos secuestrados también figuraban un ticket emitido por la Farmacia Nuestra Señora del Valle y un sello automático con una inscripción vinculada al supuesto profesional.

De acuerdo con los investigadores, el médico consignado en el sello no existe, lo que indicaría que el elemento fue confeccionado para dar apariencia de legalidad a las recetas emitidas y simular una habilitación profesional inexistente.

Asimismo, se investiga que en una fecha aún no determinada el acusado habría utilizado uno de estos recetarios apócrifos para presentarlo en la Farmacia Nuestra Señora del Valle con el fin de adquirir un medicamento.

medico1

A partir de estos hechos, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra el sospechoso. La audiencia se realizó a requerimiento de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, que conduce el fiscal Diego López Ávila.

Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto solicitó la prisión preventiva por 40 días para resguardar el avance de la investigación. Sin embargo, la jueza interviniente rechazó el pedido y dispuso medidas de coerción de menor intensidad mientras continúa el proceso.

De manera provisoria, la fiscalía calificó la conducta como usurpación de título, falsificación de sellos, timbres y marcas, ejercicio ilegal de la medicina, falsificación de instrumento privado y utilización de documento falso, todo ello en concurso real de delitos.

Fuente: contextodetucuman.com