Ni de carne, ni de pollo: el hombre que vendía milanesas de papel higiénico y terminó detenido

El mundo de la gastronomía callejera en Argentina suele ser sinónimo de sabor y tradición, pero un reciente caso en la provincia de Santiago del Estero ha cruzado todos los límites de la salubridad y la ética. Un hombre fue detenido tras descubrirse que lo que vendía estaba completamente adulterado.
Más precisamente, tanto las milanesas como los chorizos que este vendía estaban hechos de una proteína asquerosa que incluía al papel higiénico.
El hombre que vendía milanesas de papel higienico y terminó detenido
El hecho, que tuvo lugar el año pasado, ocurrió en la localidad de Monte Quemado, durante las celebraciones de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo. Lo que debía ser una jornada de fe y esparcimiento se transformó en una pesadilla sanitaria cuando los inspectores se dieron cuenta de lo hecho por este hombre.
Los agentes notaron irregularidades graves. No solo faltaba refrigeración para los productos cárnicos, sino que la textura y el color de las milanesas preparadas llamaron poderosamente la atención.
Tras una inspección minuciosa, se confirmó lo impensado: el vendedor utilizaba papel higiénico procesado y mezclado con escasos restos de carne y condimentos para dar volumen a su mercadería y abaratar costos al máximo.
Tras el operativo, el hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la justicia local. Así, las autoridades locales han reforzado los controles en ferias similares para evitar este tipo de hechos.
Una mujer embarazada intoxicada
La indignación escaló rápidamente cuando se supo que una mujer embarazada debió ser internada de urgencia tras consumir uno de estos productos. La víctima presentó un cuadro de intoxicación severa que requirió asistencia médica inmediata.
