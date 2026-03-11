Ni de carne, ni de pollo: el hombre que vendía milanesas de papel higiénico y terminó detenido

Los agentes notaron irregularidades graves. No solo faltaba refrigeración para los productos cárnicos, sino que la textura y el color de las milanesas preparadas llamaron poderosamente la atención.

Tras una inspección minuciosa, se confirmó lo impensado: el vendedor utilizaba papel higiénico procesado y mezclado con escasos restos de carne y condimentos para dar volumen a su mercadería y abaratar costos al máximo.

milanesas El hecho ocurrió en la localidad de Monte Quemado.

Tras el operativo, el hombre fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la justicia local. Así, las autoridades locales han reforzado los controles en ferias similares para evitar este tipo de hechos.

Una mujer embarazada intoxicada

La indignación escaló rápidamente cuando se supo que una mujer embarazada debió ser internada de urgencia tras consumir uno de estos productos. La víctima presentó un cuadro de intoxicación severa que requirió asistencia médica inmediata.

