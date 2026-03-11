Jubilados desaparecidos de Chubut: las últimas novedades al cumplirse 5 meses de misterio e incertidumbre

Rastrillajes infructuosos: se utilizaron drones, canes especializados y brigadas de búsqueda, pero las zonas señaladas no devolvieron ninguna pista sólida.

Cámaras y testimonios: el relevamiento de cámaras de seguridad —públicas y privadas— no ha logrado reconstruir el trayecto final de la pareja.

El vacío judicial: la familia, sumida en una espera agónica, denuncia que la causa parece estancarse en la burocracia mientras el rastro se enfría.

Jubilados desaparecidos de Chubut y el grito de las familias

Para los allegados de los jubilados desaparecidos Juana Morales y Pedro Kreder, estos cinco meses no son solo una cifra; son 150 noches de insomnio. “Sentimos que se están olvidando de ellos”, es el sentimiento que prevalece entre sus seres queridos, quienes exigen que las autoridades provinciales y judiciales de Chubut intensifiquen los esfuerzos de inteligencia más allá de las búsquedas territoriales.

“La desaparición de dos personas mayores es una herida abierta para toda la sociedad. No podemos permitir que la ausencia se convierta en olvido”, señalan desde su entorno cercano.

Sin respuestas oficiales de los jubilados desaparecidos de Chubut

A día de hoy, el Ministerio Público Fiscal mantiene el hermetismo habitual de las causas bajo secreto de sumario, pero la falta de novedades concretas sobre los jubilados desaparecidos genera un clima de creciente malestar. La sociedad reclama respuestas: ¿hubo fallas en las primeras horas de búsqueda? ¿se agotaron realmente todas las instancias tecnológicas?

Cinco meses después, el caso de Juana Morales y Pedro Kreder sigue siendo un enigma doloroso que pone a prueba la capacidad de respuesta del sistema de seguridad y justicia local.