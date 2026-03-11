El Gobierno convocó otra vez a ATE y le ofreció un aumento del 10% escalonado en marzo y mayo

Todo indicaba que el aumento para los empleados estatales nucleados en el gremio que conduce Roberto Macho se dispondría por decreto del gobernador Alfredo Cornejo, ya que el sindicato no había aceptado la propuesta de incremento de 7% en dos tramos para el primer semestre de 2026.

Luego del encuetro, la directora de Recursos Humanos, Mariana Lima, informó que se presentó una nueva mejora salarial del 10% en dos tramos. El 7% para marzo y el 3% para mayo.