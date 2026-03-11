El Gobierno y ATE (Asociación Trabajadores del Estado) retomaron este miércoles las negociaciones paritarias que hace una semana habían quedado prácticamente agotadas.
El Gobierno convocó otra vez a ATE y le ofreció un aumento del 10% escalonado en marzo y mayo
La reunión se llevó a cabo este miércoles, luego del fracaso de ATE por una suba del 7%. Roberto Macho, secretario general, se comprometió a que las bases analicen la nueva propuesta
Todo indicaba que el aumento para los empleados estatales nucleados en el gremio que conduce Roberto Macho se dispondría por decreto del gobernador Alfredo Cornejo, ya que el sindicato no había aceptado la propuesta de incremento de 7% en dos tramos para el primer semestre de 2026.
Luego del encuetro, la directora de Recursos Humanos, Mariana Lima, informó que se presentó una nueva mejora salarial del 10% en dos tramos. El 7% para marzo y el 3% para mayo.
Paritarias con ATE, desde el miércoles hasta el viernes
Lima recalcó que en esta primera reunión del miércoles, "Hemos aceptado algunos planteos que han efectuado las entidades que serán tratados en mesas técnicas. Las entidades han recepcionado la propuesta y la van a someter a la consulta de sus representados y nos van a acercar una respuesta la semana entrante.
Ahora, resta que el Gobierno de Mendoza se siente nuevamente con la Asociación de Profesionales de la Salud de Mendoza (Ampros), entidad que había rechazado de plano el ofrecimiento y lo comparó con lo que alcanza para comprar un kilo de carne.