Cornejo cerró la paritaria con ATE y se encamina a aumentar el salario a sus trabajadores por decreto

ATE El Gobierno dio por agotada la instancia de negociación en la paritaria con ATE. Foto: Gobierno de Mendoza

Aumento para ATE por decreto

Con la decisión tomada, el Gobierno se encamina a cerrar el aumento del 7% por decreto para ATE. Lo que resaltan desde Hacienda es que no hay margen para modificar el esquema sin comprometer el equilibrio fiscal.

Avanzar con el aumento por decreto busca garantizar la liquidación de haberes para los empleados estatales y que, de ese modo, el rechazo sindical de ATE, que creen que es meramente por cuestiones políticas, impacte en el bolsillo de los trabajadores.

El conflicto con ATE

Ya el jueves pasado, el Gobierno había comunicado la suspensión de la paritaria con ATE, luego de que el sindicato llamara a un paro para el viernes.

La representación paritaria, dependiente del Ministerio de Gobierno, entendió que la convocatoria a la medida de fuerza en plena negociación rompía con el principio de buena fe de la paritaria.

Además de Administración Central y Régimen 15 de Salud, ATE representa a trabajadores de Parque y Ecoparque, Medioambiente -Régimen 36- y guardaparques.