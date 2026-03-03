La esposa de Nahuel Gallo contó que fue maltratado psicológicamente y que vivió 14 meses en una celda de 2x2

nahuel-gallo-venezuela-patricia-bullrich-afa Nahuel Gallo fue liberado este lunes en la madrugada, luego de pasar preso en una cárcel de Venezuela por 448 días.

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando ingresaba a Venezuela para pasar las fiestas de fin de año con su familia. Quedó libre el domingo a la tarde y regresó a Argentina al amanecer del lunes.

En todo ese tiempo sólo se comunicó con su esposa una vez, el pasado 26 de febrero, cuando él llevaba 445 días preso. Tras la comunicación, la mujer habló con el programa "Mañana es mejor" y contó que con el hermano del gendarme tenían reuniones importantes para avanzar con la negociación por la liberación de Gallo.

"No estaba enterada de las gestiones (de la AFA); el regreso fue una sorpresa"

Pese a que ella motorizó varios de los reclamos de liberación de Nahuel Gallo, e incluso se reunió con legisladores nacionales para que el gobierno nacional no abandonara las gestiones que en su momento lideró la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, María Alexandra Gómez contó que no sabía de las negociaciones que en paralelo hacía la AFA para que el efectivo fuese liberado.

-¿Se enteró de pronto?. ¿Ustedes no estaban enterados de todo el trámite que hizo la AFA?- preguntó la periodista Agustina Fiadino durante una de las entrevistas.

-No, yo no estaba enterada. Para nosotros también fue una sorpresa. Me enteré unos minutos antes de que Nahuel se subiera a ese avión que lo trajo a Argentina y el alma nos volvió al cuerpo. No sé si hubo negociaciones o no, pero la lucha de todos fue hasta último momento.

Nahuel Gallo - Aeropuerto Venezuela Nahuel Gallo cuando salió libre, en una foto que difundió la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

"Nos encanta Mendoza y podremos ir a visitarlos"

La esposa de Nahuel Gallo recalcó que el gendarme permanece internado en el edificio Centinela de la Gendarmería Nacional por razones de salud para recuperarse, pero admitió que "estamos locos por que vuelva a casa y dormir los tres juntos con nuestro hijo Víctor".

Ante la consulta de qué destino podría tener el gendarme cuando logre recuperarse -hasta hace poco se desempeñaba en Uspallata (Mendoza)-, la esposa de Gallo reconoció que les gusta mucho la idea de volver a Mendoza.

"A nosotros nos encanta Mendoza, pero bueno vamos a ver cómo van pasando las cosas. Pero les aseguro que si estamos por allá, así sea como visitantes o a visitar a nuestros amigos que quedaron, estoy segura que Nahuel va a ir a saludarlos", se ilusionó.