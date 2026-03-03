Este programa liderado por el Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) bajo el paraguas del Ministerio de Defensa representa el reingreso de Argentina al desarrollo de cohetes y misiles propios después de dos décadas de pausa y simboliza un paso determinante en capacidades aeroespaciales y de defensa.

Gradicom misil experimental argentino (1)

El misil experimental de Argentina que pone a América Latina en la órbita militiar tecnológica

El nombre mismo, GRAdes DIMensiones COMpuestos (Gradicom), alude a su motor de combustible sólido de grandes proporciones, diseñado íntegramente por científicos e ingenieros de Argentina y probado con éxitos palpables.