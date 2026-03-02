Argentina buscaba posicionarse entre las naciones capaces de diseñar y construir sus propios aviones de combate. En un mundo que recién entraba en la era del jet después de la Segunda Guerra Mundial, apostó por desarrollar su propia industria aeronáutica militar.

El avión que convirtió a Argentina en líder militar de América Latina: fue el primero de la región

Se trata del Pulqui I, el primer avión a reacción diseñado y construido en América Latina. Su nombre significa “flecha” en lengua mapuche, un símbolo que reflejaba velocidad, precisión y modernidad.