Argentina buscaba posicionarse entre las naciones capaces de diseñar y construir sus propios aviones de combate. En un mundo que recién entraba en la era del jet después de la Segunda Guerra Mundial, apostó por desarrollar su propia industria aeronáutica militar.
El avión que convirtió a Argentina en líder militar de América Latina: fue el primero de la región
Se trata del Pulqui I, el primer avión a reacción diseñado y construido en América Latina. Su nombre significa “flecha” en lengua mapuche, un símbolo que reflejaba velocidad, precisión y modernidad.
Fue desarrollado a mediados de la década de 1940 por la Fábrica Militar de Aviones en Córdoba, bajo la dirección del ingeniero francés Émile Dewoitine, quien había trabajado en aviones de combate europeos. El Pulqui I realizó su primer vuelo el 9 de agosto de 1947, convirtiendo a Argentina en el octavo país del mundo en desarrollar un jet propio.
¿Cómo es este avión único militar de Argentina?
El Pulqui I no fue producido en serie, pero cumplió su objetivo principal. Demostrar que Argentina tenía la capacidad técnica para entrar en la era del jet. Fue el primer paso de un proyecto que, por un momento, colocó al país en la frontera tecnológica de la aviación mundial.
- Utilizaba un motor Rolls-Royce Derwent V, fabricado por la empresa Rolls-Royce, capaz de generar el empuje necesario para llevarlo a velocidades cercanas a los 720 km/h.
- Tenía alas rectas, fuselaje compacto y toma de aire frontal, una configuración típica de los primeros jets militares de posguerra.
- El diseño estructural, la integración de sistemas y la fabricación del fuselaje se realizaron en Argentina, marcando un avance concreto en capacidades industriales propias.
- La experiencia obtenida permitió iniciar el desarrollo del Pulqui II, diseñado por el ingeniero alemán Kurt Tank, uno de los diseñadores de cazas más importantes de su tiempo.