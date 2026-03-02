Se mueven las tasas del plazo fijo: cuánto pagan hoy 2 de marzo los principales bancos de Argentina

Estos son los bancos que más intereses pagan en el plazo fijo este lunes 2 de marzo

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

A continuación listamos los diez bancos con mayor volumen de depósitos y ordenados, de arriba hacia abajo, los que más intereses pagan a los que menos pagan:

Banco Macro : 28%

: 28% Banco Hipotecario : 27%

: 27% Banco Nación : 25%

: 25% Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% Banco Credicoop : 24%

: 24% ICBC Argentina : 23,50%

: 23,50% Galicia : 23%

: 23% Santander Argentina : 23%

: 23% Banco Ciudad : 23%

: 23% BBVA Argentina: 23%

banco nacion, plazo fijo (3) En el último tiempo, las tasas de interés de los plazos fijos en Argentina han mostrado una estabilidad en un rango de entre el 23% y el 28% nominal anual según el banco.

Si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.