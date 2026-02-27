Hace dos años el gobierno de Javier Milei llevó a cabo la desregulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a las tasas mínimas de interés y, por ende, la de los ahorros en plazo fijo. De esa manera, los bancos llevan adelante una competencia para captar y retener a los clientes con una atractiva tasa de interés.
Se mueve el plazo fijo en Argentina: cuánto rinde invertir $2.400.000 a 60 días
Las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo rondan el 25% de Tasa Nominal Anual. Cuánto se gana invirtiendo $2.400.000 en 60 días en Argentina
En las últimas semanas, las tasas de interés de los plazos fijos en Argentina han mostrado una leve tendencia a la suba, estabilizándose recientemente en un rango de entre el 23% y el 28% nominal anual según el banco. Sin embargo, recientemente algunas instituciones bajaron un punto sus porcentajes.
El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen debido al bajo o nulo riesgo que presentan. Sin embargo, la caída en la tasa de interés hace que los ahorristas que suelen apostar por esta herramienta, duden sobre su conveniencia en el último tiempo.
Esto se gana al depositar $2.400.000 en un plazo fijo a 60 días
En caso de que una, o más personas quieran invertir $2.400.000 en un depósito a plazo fijo de 60 días, o más, lo conveniente es que revise en qué banco le conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades ofrecen por encima del 25% de tasa de interés anual luego de la última modificación realizada hace unos días, esto rinde invertir $2.400.000 a 60 días en el Banco Nación que movió su plazo fijo; siendo de 25% a 30 días y del 26% a 60 días.
- Plazo: 60 días
- Capital: $2.400.000
- Intereses ganados: $102.575,34
- Monto total: $2.502.575,34
- TNA: 26%
- TEA: 28,99%
Qué banco paga más intereses con el plazo fijo en febrero
El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.
Diez bancos con mayor volumen de depósitos:
- Banco Macro: 28%
- Banco Hipotecario: 27%
- Banco Nación: 25%
- Provincia de Buenos Aires: 25%
- Banco Credicoop: 24%
- ICBC Argentina: 23,50%
- Galicia: 23%
- Santander Argentina: 23%
- Banco Ciudad: 23%
- BBVA Argentina: 23%