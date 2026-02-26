El secreto de los albañiles: la mezcla barata para evitar goteras en el techo

La adherencia: facilita que el nuevo cemento se pegue a la losa vieja.

La flexibilidad: aporta una ligera capacidad de deformación.

La impermeabilidad: el polímero ocupa los huecos capilares del cemento, creando una barrera física contra el agua.

Guía de aplicación y preparación

Para que esta solución casera sea efectiva, la ejecución es tan importante como los materiales:

Limpieza absoluta: la superficie debe estar libre de polvo, grasa o pintura descascarada. Cualquier residuo impedirá la adherencia.

Tratamiento de grietas: las fisuras grandes deben abrirse y rellenarse con cemento de reparación previo al sellado general.

Aplicación cruzada: se recomienda aplicar de dos a tres manos con brocha o rodillo, alternando el sentido (horizontal y vertical) y respetando los tiempos de secado.

Refuerzo en puntos críticos: es fundamental insistir en esquinas, desagües y juntas de dilatación, que son las zonas de mayor movimiento estructural.

Goteras (2) Las goteras suelen ser un gran dolor de cabeza.

Alcances y limitaciones: ¿Cuándo sirve?

Es vital entender que esta es una medida paliativa o preventiva, no una solución definitiva para problemas graves.

Lo que sí logra solucionar

Microfisuras superficiales: sella grietas menores a 0,5 mm provocadas por la resequedad del sol o el paso del tiempo.

Porosidad natural del hormigón: al rellenar los poros capilares, reduce drásticamente la absorción de agua de lluvia en la superficie de la losa.

Humedad por capilaridad leve: funciona como una barrera inicial que evita que el agua se estanque y penetre hacia el hierro de la estructura.

Protección económica inmediata: es una solución de bajo costo para propietarios que necesitan detener goteras menores antes de una reparación mayor.

Lo que no puede resolver

Grietas estructurales profundas: si la losa tiene fallas de asentamiento o grietas que atraviesan el espesor del material, el cemento casero se quebrará nuevamente.

Problemas de drenaje: ningún impermeabilizante será efectivo si la losa no tiene la pendiente adecuada; el agua estancada terminará venciendo la barrera de cemento y cola.

Movimientos térmicos constantes: a diferencia de la membrana asfáltica (que es elástica), esta mezcla es rígida. Si la estructura se mueve mucho por el calor, la capa se rajará.

Fallas en cañerías: si la filtración proviene de un tubo roto empotrado en la losa, la aplicación superficial de esta mezcla será totalmente inútil.