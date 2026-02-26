En un paso que ha llamado la atención del mundo, Rusia ha comenzado a entregar a Irán una tanda de helicópteros de ataque Mi28NE, fortaleciendo el poder de fuego rotatorio de las fuerzas aéreas iraníes y ampliando su alcance táctico en el terreno.
Rusia entrega 6 helicópteros a Irán elevando las capacidades de ataque rotatorio y el alcance táctico
La llegada de estos helicópteros marcan un nuevo capítulo en la relación militar entre ambos países. Todos los detalles
Las primeras imágenes de estos helicópteros en suelo iraní fueron difundidas en enero de 2026, confirmando lo que había sido un secreto a voces desde el acuerdo militar suscrito entre Moscú y Teherán en 2023.
La llegada de hasta seis helicópteros Mi28NE representa un refuerzo significativo para la aviación iraní, que durante años ha confiado en equipos más antiguos o de menor capacidad para sus operaciones aéreas. Esta entrega se enmarca dentro de un paquete de cooperación militar de aproximadamente 500 millones de euros pactado entre ambas naciones, y refleja la voluntad de Rusia de profundizar vínculos estratégicos con Teherán pese a las presiones internacionales.
Para Rusia, esta transferencia representa tanto una oportunidad comercial como un movimiento geopolítico. En un contexto de sanciones y tensiones con Occidente, Moscú suma un socio en una región clave y posiciona su industria de defensa como una opción viable para países que buscan modernizar sus fuerzas sin depender de proveedores occidentales.
¿Cómo son estos helicópteros?
Estos helicópteros elevan las capacidades ofensivas rotatorias de Irán al dotarlo de plataformas modernas que pueden integrarse en maniobras combinadas con fuerzas terrestres y otros activos aéreos. La introducción de los Mi28 también ofrece a Teherán una mayor flexibilidad operativa, al permitir misiones de reconocimiento armado, apoyo cercano y ataque en profundidad con un alcance y precisión superiores a los de plataformas más antiguas.
- los Mi28NE “Night Hunter” fueron diseñados por la empresa Mil
- son helicópteros de ataque pesado concebidos para misiones de combate diurno y nocturno capaces de operar en condiciones exigentes.
- incluye sistemas de armas que le permiten enfrentar blancos blindados, posiciones fortificadas y objetivos móviles a distancia,
- está equipada con un cañón automático de 30mm, misiles guiados antitanque y cohetes no guiados.