Las primeras imágenes de estos helicópteros en suelo iraní fueron difundidas en enero de 2026, confirmando lo que había sido un secreto a voces desde el acuerdo militar suscrito entre Moscú y Teherán en 2023.

Helicopetero (1)

Rusia entrega 6 helicópteros a Irán elevando las capacidades de ataque rotatorio y el alcance táctico

La llegada de hasta seis helicópteros Mi28NE representa un refuerzo significativo para la aviación iraní, que durante años ha confiado en equipos más antiguos o de menor capacidad para sus operaciones aéreas. Esta entrega se enmarca dentro de un paquete de cooperación militar de aproximadamente 500 millones de euros pactado entre ambas naciones, y refleja la voluntad de Rusia de profundizar vínculos estratégicos con Teherán pese a las presiones internacionales.