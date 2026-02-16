Un guía de montaña se descompensó en Aconcagua y fue asistido por personal de la Patrulla de Rescate, Guardaparques y otros guías del parque. El piloto de la empresa Helicopters Horacio Pedro Freschi realizó una vez más una maniobra pocas veces antes hecha en el Coloso de América para salvar al andinista.
Un guía de montaña fue evacuado del Aconcagua con una maniobra pocas veces hecha
El andinista se descompensó cerca de Plaza de Mulas. El piloto del helicóptero utilizó una maniobra que pocas veces se usó en Aconcagua para sacar al hombre
La novedad se conoció alrededor de las 12.30 del domingo, cuando por frecuencia avisaron que un reconocido guía de trekking con más de 20 años de experiencia en Aconcagua se había descompensado cuando bajaba de la zona conocida como Cuesta Brava, a 4.200 metros de altura, muy cerca del campamento Plaza de Mulas.
Tras desmayarse, el andinista de 40 años sufrió dos convulsiones en menos de 15 minutos, lo que alertó a todos los trabajadores del Aconcagua. Los primeros en llegar fueron los efectivos de la Patrulla de Rescate, quienes asistieron al guía hasta que llegó uno de los médicos del parque.
Al tomar los signos vitales, el médico le colocó oxígeno, medicación para compensarlo y ordenó su inmediata evacuación para evitar otra convulsión, por lo que la Patrulla de Rescate aseguró al andinista y junto con Guardaparques comenzaron el descenso para sacarlo del Aconcagua.
Otro rescate destacado en el Aconcagua
El piloto Horacio Pedro Freschi, conocido como el Duro, de la empresa Helicopters, estuvo atento a la novedad y sobrevoló la zona desde donde comenzaba el descenso de la víctima y confirmó que allí no podía aterrizar.
Al evaluar la situación, y debido al peligro que corría el guía de trekking, decidió realizar una maniobra que en Aconcagua se hizo muy pocas veces por los riesgos que implica.
El Duro iba junto a un guardaparques y un médico, fundamentales para realizar el operativo. El piloto se acercó hasta donde estaba la víctima junto con la Patrulla de Rescate, y en "estacionaria", sin tocar el suelo, subieron al andinista y de esa manera lo sacaron del Aconcagua para una mejor atención médica desde Horcones.
El momento quedó registrado en videos y otra vez el piloto del Aconcagua, junto con los médicos, la Patrulla de Rescate, y Guardaparques se destacaron por el trabajo en equipo para salvar la vida de una persona.