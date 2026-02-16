Un guía de montaña fue evacuado del Aconcagua con una maniobra pocas veces hecha

Al tomar los signos vitales, el médico le colocó oxígeno, medicación para compensarlo y ordenó su inmediata evacuación para evitar otra convulsión, por lo que la Patrulla de Rescate aseguró al andinista y junto con Guardaparques comenzaron el descenso para sacarlo del Aconcagua.

Otro rescate destacado en el Aconcagua

El piloto Horacio Pedro Freschi, conocido como el Duro, de la empresa Helicopters, estuvo atento a la novedad y sobrevoló la zona desde donde comenzaba el descenso de la víctima y confirmó que allí no podía aterrizar.

Al evaluar la situación, y debido al peligro que corría el guía de trekking, decidió realizar una maniobra que en Aconcagua se hizo muy pocas veces por los riesgos que implica.

Aconcagua rescate helicoptero 2 El piloto Horacio Duro Freschi realizó una maniobra pocas veces antes hecha en Aconcagua para un rescate. Foto: Gentileza

El Duro iba junto a un guardaparques y un médico, fundamentales para realizar el operativo. El piloto se acercó hasta donde estaba la víctima junto con la Patrulla de Rescate, y en "estacionaria", sin tocar el suelo, subieron al andinista y de esa manera lo sacaron del Aconcagua para una mejor atención médica desde Horcones.

Embed - Rescate en la Cuesta Brava, a 4.200 metros de altura, en Aconcagua

El momento quedó registrado en videos y otra vez el piloto del Aconcagua, junto con los médicos, la Patrulla de Rescate, y Guardaparques se destacaron por el trabajo en equipo para salvar la vida de una persona.