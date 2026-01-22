En un operativo histórico en el Aconcagua un piloto y un rescatista le salvaron la vida a un andinista

A pesar de haber sido la primera vez que dos personas vivas viajan de esta manera a 6.000 metros de altura, el operativo fue un éxito y salvaron, una vez más, la vida de un andinista.

Rescate histórico en el Aconcagua

El operativo fue ejecutado en conjunto entre la Patrulla de Rescate y el piloto Duro Freschi. De los rescatistas el único habilitado para este tipo de procedimientos es el efectivo Fabricio Corro, quien viajó desde Nido de Cóndores, a 5.500 metros de altura, colgado de una eslinga larga del helicóptero hasta el campamento Cólera, a 6.000 metros de altura.

El piloto hizo una maniobra muy delicada para bajar al rescatista hasta el lugar donde estaba el andinista con problemas de salud y a quien había que sacar del Aconcagua cuanto antes.

Una vez que Corro hizo contacto con la víctima, quedó desvinculado del helicóptero. Le colocó al andinista todas las medidas de seguridad, le dio las indicaciones de cómo sería el traslado y le dijo a Freschi que ya estaban listos para volver a vincularse a la eslinga.

El piloto regresó cuidadosamente al lugar. La comunicación en este punto entre ellos fue crucial. El rescatista tomó la eslinga, se enganchó a ella y le dio el okey para salir y comenzar el descenso.

Con mucho cuidado, contemplando el viento, la presión del aire, la altura y mil detalles más, Freschi regresó a Nido de Cóndores con el patrulla y el andinista, a quienes bajó cuidadosamente.

Luego de desengancharse correctamente, el andinista fue revisado por los médicos y minutos después fue evacuado en el helicóptero hasta Horcones para después ser asistidos por los médicos de una ambulancia que lo trasladaron hacia un hospital.

Segundo operativo inédito en Aconcagua en una semana

El martes pasado los policías de la Patrulla de Rescate y el piloto de Helicopters estuvieron a cargo de otra operación histórica para sacar del Aconcagua al andinista francés que murió en La Cueva, a 6.700 metros de altura.

Los rescatistas salieron en la madrugada del martes desde el campamento Nido de Cóndores hasta La Cueva, hicieron los peritajes en el cuerpo del andinista y más tarde lo bajaron hasta el gran Acarreo, a 6.500 metros de altura.

Desde allí, el piloto Horacio Pedro Freschi llegó con la eslinga, conectaron al andinista fallecido y lo bajaron de esa manera hasta Horcones, el ingreso al parque Aconcagua.