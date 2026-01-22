Una mujer y su hijo fueron imputados por el asesinato de un joven de 17 años en Villa Hipódromo

Las víctimas y los detenidos e imputados no solo son vecinos de Villa Hipódromo, sino que también tendrían algún vínculo familiar, pero varios testigos los identificaron en la escena del crimen.

La imputación por la balacera que terminó en asesinato

La fiscal Andrea Lazo, encargada de la causa, imputó a la mujer como coautora de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en concurso real, con homicidio simple en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego, todo agravado por la participación de un menor.

A su hijo de 17 años lo acusó también como coautor del asesinado y del herido, hermano del chico asesinado, que permanece internado en el Hospital Central luego de haber sido atravesado en el pecho por un proyectil.

Un joven de 22 años permanece internado en el Hospital Central tras ser baleado en el mismo momento del asesinato de su hermano.

En caso de ser encontrados culpables en un juicio, con estas imputaciones los detenidos pueden recibir una pena de 10 a 33 años de prisión.

El asesinato que alteró a Villa Hipódromo

Los vecinos de Villa Hipódromo fueron quienes en la madrugada del miércoles llamaron al 911 para alertar sobre una balacera. También dijeron que un joven que se había desplomado debajo de un árbol de la plaza Juan de Dios Videla, en la esquina de calle 1º de Mayo y Amengual, de Godoy Cruz.

Algunos vieron que al joven se lo llevaron en una moto, luego se supo que fue trasladado junto a su hermano al Hospital Carrillo donde los médicos confirmaron que ya estaba sin signos vitales, y su hermano fue asistido y derivado al Central.

Los mismos testigos señalaron que escucharon entre 5 y 7 disparos, aunque Policía Científica encontró tres vainas servidas en el lugar del asesinato.