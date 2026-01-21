Una juntada de jóvenes en un plaza de Villa Hipódromo, Godoy Cruz terminó con gritos, disparos, corridas, un asesinato y un herido grave. Ocurrió en la madrugada de este miércoles y los investigadores todavía tratan de determinar qué pasó. Hay una mujer y sus dos hijos demorados a disposición de la Justicia, ya que uno de ellos fue señalado como el presunto autor de la balacera.
Un cumpleaños de 18 terminó con el asesinato de un chico y un joven herido tras una riña en Godoy Cruz
Un chico de 17 años murió de un disparo en el pecho y su hermano está internado en grave estado. El asesinato ocurrió en una plaza de Villa Hipódromo
El joven asesinado fue identificado como Joaquín Isaías Morales, de 17 años, mientras que su hermano, de 22 años quedó internado en grave estado en el Hospital Central tras ser alcanzado por un tiro.
Los dos habían sido llevados al Hospital Lencinas, donde los médicos constataron la muerte del menor, mientras asistieron a su hermano, quien fue trasladado. Los médicos indicaron que fue herido por un disparo en el lado izquierdo del pecho y el proyectil salió por su espalda.
Una mujer y sus dos hijos de 14 y 17 años quedaron demorados a disposición de la fiscalía de Homicidios, ya que algunos testigos del asesinato señalaron al mayor de ellos como el autor de la balacera.
La pelea que terminó en un asesinato en Godoy Cruz
Testigos contaron que desde las 22 del martes había un grupo de varios chicos en la plaza Juan de Dios Videla, de Villa Hipódromo, Godoy Cruz, donde al parecer hacían la "previa" de un cumpleaños de 18 de una chica de la zona.
Alrededor de las 3 de este miércoles, los vecinos reportaron al 911 que escucharon entre 5 y 7 disparos, y gritos, además vieron que un chico había caído desplomado en la esquina de calle 1º de Mayo y Matienzo, justo en la plaza, mientras otros corrieron para asistirlo.
Javier, quien vive allí hace 2 semanas, contó a Radio Nihuil que vio por la ventana de su casa que levantaron al chico herido y se lo llevaron en una moto. Luego supo que se trataba del joven que murió.
Según el reporte policial, pasadas las 3 un hombre llegó al Hospital Lencinas con los dos hermanos heridos. Allí se supo que el más chico ya estaba sin vida, mientras que el otro tenía un disparo en el pecho.
Además, otro chico de 16 años que estaba en calle 1º de Mayo y Amengual, sufrió una herida superficial en la espalda y no necesitó ser trasladado a un hospital para sus asistencia, ya que no corría peligro.
Personal de Policía Científica que trabajó en el lugar secuestró 3 vainas servidas calibre 22, mientras que personal de la Unidad Investigativa de Godoy Cruz y Homicidios, trabajan en la zona para dar con cámaras de seguridad y todo dato que sirva para la causa.
El hecho todavía es confuso para los investigadores, ya que los involucrados no solo son vecinos de la zona, sino que además tendrían un vínculo familiar, por lo que se cierran a dar detalles de lo ocurrido para esclarecer el asesinato.