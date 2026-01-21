Accidente en Maipú: una mujer policía chocó con tres perros cuando circulaba en moto por calle Paso

Como consecuencia del impacto, la mujer cayó al suelo y quedó tendida en el lugar. Los conductores que iban detrás de ella y vieron el accidente llamaron al 911 para pedir asistencia médica.

El accidente entre una policía y tres perros

Al lugar llegaron móviles de la Policía y de Tránsito de Maipú para controlar la circulación de vehículos, y cortaron calle Paso durante una hora. Los médicos de la ambulancia asistieron a la mujer quienes constataron heridas leves sin necesidad de traslado a un hospital.

accidente policia maipu perros 3 La policía quiso evitar el accidente, intentó esquivar a los perros, pero atropelló a uno, el cual murió en el lugar. Foto: Ministerio de Seguridad

Luego, personal de Tránsito le hizo un test de alcoholemia a la mujer y el resultado fue negativo.

Uno de los perros que atropelló quedó sin vida en el lugar. Luego de haber hecho peritajes en el lugar del accidente, el tránsito quedó habilitado con normalidad.