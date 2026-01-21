Una mujer policía que iba a su trabajo en su moto tuvo un accidente cuando circulaba por calle Paso, en Maipú, donde se le cruzaron tres perros y los atropelló. La conductora quedó tendida en el suelo hasta que fue asistida por los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. El tránsito estuvo cortado un rato y a las 8 fue liberado.
Accidente en Maipú: una mujer policía chocó con tres perros cuando circulaba en moto por calle Paso
La policía quedó tendida en el suelo tras caer de su moto. La mujer no tuvo heridas graves, pero uno de los perros que atropelló murió en el lugar del accidente
El accidente ocurrió a las 7 de este miércoles, cuando la policía que se desempeña en la Policía Rural iba hacia su trabajo por la calle Paso hacia el este.
A la altura de calle Vieytes, frente al parque Metropolitano, tres perros se le cruzaron por la calle Paso, intentó esquivarlos, pero atropelló a uno de ellos.
Como consecuencia del impacto, la mujer cayó al suelo y quedó tendida en el lugar. Los conductores que iban detrás de ella y vieron el accidente llamaron al 911 para pedir asistencia médica.
Al lugar llegaron móviles de la Policía y de Tránsito de Maipú para controlar la circulación de vehículos, y cortaron calle Paso durante una hora. Los médicos de la ambulancia asistieron a la mujer quienes constataron heridas leves sin necesidad de traslado a un hospital.
Luego, personal de Tránsito le hizo un test de alcoholemia a la mujer y el resultado fue negativo.
Uno de los perros que atropelló quedó sin vida en el lugar. Luego de haber hecho peritajes en el lugar del accidente, el tránsito quedó habilitado con normalidad.