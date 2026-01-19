Los videos del choque de trenes en España conmueven al mundo

Hay innumerables videos que andan rondando en las redes sociales, que muestran la brutalidad de lo que fue el accidente de trenes ocurrido la tarde del domingo en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba España, con un total hasta el momento de 39 personas.
Entre las personas muertas se encuentra el maquinista de uno de los trenes implicados. Además, la tragedia dejó más de 152 pasajeros heridos, de los cuales 73 permanecen hospitalizados, incluidos 24 en estado grave, según el último balance facilitado por las autoridades.
El accidente en España se produjo a las 19:45 del domingo, cuando el tren de alta velocidad LD AV Iryo 6189, con origen en Málaga y destino Madrid, descarriló en los desvíos de entrada de la vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy, un tren Alvia LD AV 2384 Puerta de Atocha-Huelva, que también descarriló, según un informe de Xinhua.
Los videos del choque de trenes en España
Accidente de trenes en España: "Una situación muy triste"
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó la situación de "muy triste" y destacó el fuerte impacto humano de la tragedia que enluta toda España.
“No estamos acostumbrados a un accidente de estas características. En estos trenes viajan familias enteras, personas mayores, niños. En definitiva, personas de toda índole y probablemente de todas las edades”, afirmó durante una declaración a los medios en el lugar del accidente, donde se desplazó para conocer la situación.
A su vez, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, señaló que el accidente entre ambos trenes es "tremendamente extraño", al haberse producido en un tramo recto de la vía, con un tren de nueva construcción, fabricado en 2022, que había superado su última revisión técnica el pasado 15 de enero, y en un punto donde la infraestructura había sido renovada recientemente.
"Es verdaderamente extraño. Todos los expertos en materia ferroviaria que han estado aquí y los que hemos podido consultar están tremendamente extraños del accidente porque, como les digo, es muy raro", afirmó el ministro.