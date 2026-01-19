Los videos del choque de trenes en España conmueven al mundo

Los videos del choque de trenes en España

Accidente de trenes en España: "Una situación muy triste"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó la situación de "muy triste" y destacó el fuerte impacto humano de la tragedia que enluta toda España.

“No estamos acostumbrados a un accidente de estas características. En estos trenes viajan familias enteras, personas mayores, niños. En definitiva, personas de toda índole y probablemente de todas las edades”, afirmó durante una declaración a los medios en el lugar del accidente, donde se desplazó para conocer la situación.

A su vez, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, señaló que el accidente entre ambos trenes es "tremendamente extraño", al haberse producido en un tramo recto de la vía, con un tren de nueva construcción, fabricado en 2022, que había superado su última revisión técnica el pasado 15 de enero, y en un punto donde la infraestructura había sido renovada recientemente.

"Es verdaderamente extraño. Todos los expertos en materia ferroviaria que han estado aquí y los que hemos podido consultar están tremendamente extraños del accidente porque, como les digo, es muy raro", afirmó el ministro.