Una mujer no le gustó como le cortaron el flequillo y apuñaló por la espalda al peluquero

El hombre, sorprendido, salió corriendo mientras otros empleados y personal de seguridad lograron reducir a la agresora.

En un video que circuló en redes sociales, Laís explicó los motivos de su ataque: “Él agarró mi pelo y lo fue cortando con una tijera-navaja”, comenzó.

“Si ven, mi flequillo parece el de Cebollita, porque me arruinó todo el cabello. Les mandé un mensaje por Whatsapp y estuvieron dos días sin responderme”, sostuvo, haciendo referencia al popular personaje de la historieta brasileña Turma da Mônica.

La mujer también reconoció que, antes de la agresión física, insultó al peluquero con una frase homofóbica y lo presionó para que arreglara el corte.

“Lo insulté y le dije: ‘arréglame el pelo’. Tuve un corte químico y tengo pruebas de cómo estaba mi pelo antes y después”, sostuvo Laís, quien ahora deberá enfrentar cargos por lesiones y amenazas.

La palabra del peluquero

El propio Eduardo Ferrari contó en redes que Laís se había hecho un corte y mechas casi 30 días antes, el 7 de abril, y que tras amenazarlo con “prenderle fuego” por mensaje, regresó para exigir la devolución del dinero, mostrando su descontento.

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Según su equipo, la mujer “comenzó a actuar de forma agresiva y, de manera inesperada y desproporcionada, le asestó una puñalada en la espalda”.

“Fue un intento de asesinato”, afirmó el peluquero. "Esto no puede quedar impune. Temo por mi vida“, declaró al sitio Metrópoles.

Ferrari sufrió un corte menor gracias a la rápida intervención de los empleados y los guardias de seguridad, que lograron inmovilizar a la atacante. “Está profundamente afectado por lo ocurrido, pero afortunadamente se encuentra bien y fuera de peligro”, informaron desde el salón.

El caso fue caratulado inicialmente como lesiones, aunque los abogados del estilista insisten en que se trató de un intento de homicidio.

Fuente: tn.com.ar