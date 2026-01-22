Ataque terrorista: seis personas fueron apuñaladas durante una manifestación de la comunidad kurda

Los servicios médicos acudieron rápidamente a la zona del conflicto para prestar los primeros auxilios y trasladar a las víctimas al hospital más cercano, ya que dos de ellos presentaban heridas de gravedad.

En un rápido procedimiento, la Policía detuvo a cuatro sospechosos que, de acuerdo a las primeras investigaciones, se habían infiltrado entre los manifestantes, detalló la agencia de noticias Belga. Las fuerzas policiales pidieron a las personas que transitaban por el lugar que abandonen la zona.

En tanto, la cadena flamenca VRT informó que la comunidad kurda lo calificó como ataque terrorista y pidió que las autoridades hagan una profunda investigación para esclarecer el hecho.

Alarma ataque kurdos

Según la organización kurda Navbel, se trata de “un ataque terrorista contra la comunidad kurda en Amberes” justo después de “una protesta contra los atentados yihadistas contra los kurdos en el norte de Siria”.

“Esto no es diferente de los yihadistas que atacan deliberadamente a civiles en la calle, en centros comerciales u otros lugares públicos”, aseguró el vocero de la organización, Orhan Kilic, citado por la cadena VRT.

Las fuerzas kurdas del noreste de Siria perdieron este mes una gran parte del territorio que controlaban desde hacía diez años, conquistado en la lucha contra el Estado Islámico.

En la zona, que quiere recuperar el Gobierno de Damasco, hay varias prisiones donde se encuentran recluidos combatientes del Estado Islámico (ISIS), sus mujeres y sus hijos.