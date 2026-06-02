El impacto del ataque con drones en la infraestructura civil

Las cuadrillas de rescate del Servicio Estatal de Emergencias notificaron que las tareas de remoción de escombros e incendios se extendieron durante varias horas. En Odesa, las autoridades locales reportaron el impacto directo en una maternidad donde se encontraban mujeres en trabajo de parto y recién nacidos, aunque en esa institución no se constataron víctimas.

Por el contrario, las delegaciones civiles de Kiev indicaron que un segundo bombardeo en otra de las zonas afectadas alcanzó de forma directa a los equipos de primeros auxilios que estaban trabajando en el lugar. Esto provocó el deceso de un rescatista e incrementó la cifra total de fallecidos en la región.

A raíz de la magnitud de las detonaciones detectadas en la capital de Ucrania, el transporte público subterráneo interrumpió sus funciones habituales para transformarse en refugio temporal para miles de ciudadanos que buscaban resguardo frente a las alertas de incursión aérea que se activaron a nivel nacional. Las alarmas comenzaron a sonar a las 3 y la gente corrió hacia las estaciones del subterráneo.

La respuesta de Kiev ante la ofensiva con drones de Moscú

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se pronunció de manera oficial tras la finalización de los operativos de contingencia y remarcó la urgencia de recibir mayor asistencia internacional. El jefe de Estado argumentó que el suministro continuo de municiones para los sistemas de defensa aérea Patriot resulta un elemento indispensable para contener la escalada en la intensidad de los proyectiles rusos.

Los reportes del Ministerio de Defensa de Ucrania señalaron que las dotaciones de artillería antiaérea lograron neutralizar un porcentaje significativo de las amenazas balísticas y de los drones, minimizando las consecuencias en puntos estratégicos de servicios básicos como las plantas de energía eléctrica y agua potable.

Tanto los analistas de los organismos de control de Ucrania como los reportes de inteligencia estratégica extranjera habían anticipado la probabilidad de una maniobra de estas características. En las jornadas previas, las delegaciones diplomáticas de diferentes naciones en la capital recibieron advertencias formales por parte de canales moscovitas sugiriendo la evacuación preventiva del personal ante el riesgo inminente de bombardeos coordinados.

Las justificaciones técnicas presentadas por Rusia tras el uso de drones

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia emitió un comunicado de prensa donde catalogó las operaciones nocturnas como acciones de represalia ante incursiones previas ejecutadas por las fuerzas militares de Ucrania en zonas limítrofes. El documento oficial detalló que se emplearon armas de alta precisión y de largo alcance, incluyendo sistemas balísticos hipersónicos.

De manera paralela al desarrollo de las acciones sobre territorio ucraniano, funcionarios de la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, informaron el inicio de un foco de incendio en las instalaciones de la refinería de petróleo de Ilski. Según el reporte de las agencias de seguridad estatales, el siniestro se originó como consecuencia del impacto de drones de origen ucraniano.