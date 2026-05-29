Rusia, Irán e India impulsan un corredor estratégico que desafía las rutas tradicionales dominadas por Occidente

El objetivo es reducir tiempos y costos de envío de mercancías entre el océano Índico y el mar Caspio, evitando el paso tradicional por el canal de Suez y otras rutas dominadas históricamente por el comercio occidental. El corredor no es una sola línea, sino una red. Parte desde puertos del oeste de India, cruza el mar Arábigo hasta Irán, y desde allí se bifurca hacia el Cáucaso, Rusia y potencialmente Europa del Norte.

Aunque se presenta como un proyecto de infraestructura, en la práctica funciona como una herramienta de diversificación estratégica. Para Rusia e Irán, ambos bajo sanciones o restricciones financieras occidentales en distintos grados, el corredor representa una vía para sostener comercio exterior sin depender completamente de rutas controladas por sistemas logísticos alineados con Occidente. Para India, en cambio, es una oportunidad de ampliar su influencia comercial hacia Asia Central y Europa, fortaleciendo su posición como potencia logística.

Corredor

La nueva ruta euroasiática que busca desafiar al Canal de Suez

Actualmente, el sistema funciona mediante una combinación de rutas marítimas, ferroviarias y carreteras que conectan India, Irán, Rusia y otros países de Eurasia. Sin embargo, algunos tramos considerados estratégicos continúan en construcción o en proceso de modernización.

Uno de los proyectos más importantes pendientes es la línea ferroviaria Rasht-Astara, en el norte de Irán. Este segmento es visto como la pieza clave para lograr una conexión ferroviaria continua entre el golfo Pérsico y Rusia. Moscú y Teherán aceleraron las inversiones en esta obra durante los últimos años, especialmente tras el aumento de las sanciones occidentales contra Rusia.

Su importancia radica en la reconfiguración de los tiempos y las distancias del comercio global. Entre sus beneficios destacan