Peligroso descubrimiento en Ucrania: material nuclear en misiles rusos

Un descubrimiento peligroso para Ucrania

El uranio empobrecido es un producto secundario del proceso de enriquecimiento del uranio. Su densidad es aproximadamente dos veces y media mayor que la del acero, lo que lo hace particularmente efectivo para penetrar armaduras pesadas en el campo de batalla.

La cabeza del misil fue asegurada por la SBU y las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como por el Servicio Estatal de Emergencias, y luego fue llevada a un almacén para residuos radiactivos.

nuclear ucrania El descubrimiento paralizó a los soldados que lo realizaron, y actualmente Ucrania estudia qué acciones tomar. Imagen: SBU

En el lugar se llegó a medir un nivel de radiación gamma de 12 micro-Sieverts por hora, lo cual es un peligro para la salud humana.

La advertencia del gobierno

La SBU también advirtió a los ciudadanos ucranianos que tuvieran mucho cuidado si se encontraban con restos de misiles, drones u otras municiones, ya que el uranio empobrecido es tóxico y radiactivo.

A través de un comunicado, las autoridades explicaron que "las municiones dañadas o quemadas son las que mayor riesgo suponen, porque pueden liberar polvo radiactivo, que es peligroso para las personas y el medio ambiente".

Los investigadores de la SBU, bajo la supervisión procesal de la fiscalía regional de Chernihiv, están llevando a cabo una investigación previa al juicio según el artículo 438 del Código Penal de Ucrania en relación con delitos de guerra.