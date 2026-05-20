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Peligroso descubrimiento en Ucrania: material nuclear en misiles rusos

La autoridad de seguridad de Ucrania advirtió el descubrimiento de uranio empobrecido en las cabezas de misiles rusos

Francisco Pérez Osán
Editado por Francisco Pérez Osán
Los misiles en los que se realizó el preocupante descubrimiento. Imagen: SBU

Los misiles en los que se realizó el preocupante descubrimiento. Imagen: SBU

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) afirmó hoy que llegaron al descubrimiento de misiles rusos equipados con cabezas de uranio empobrecido tras el bombardeo a la región de Chernihiv ocurrido el mes pasado.

Fuerzas armadas de Rusia atacaron aviones y helicópteros ucranianos, que cumplían con misiones de defensa aérea, con un misil R-60 de aire a aire, modificado por ellos mismos y montado en un dron Geran-2. Se han detectado altos niveles de radiación procedentes del misil que no ha explotado.

El SBU declaró que los proyectiles de uranio empobrecido eran la fuente de radiación, en particular Uranio-235 y Uranio-238.

Un descubrimiento peligroso para Ucrania

El uranio empobrecido es un producto secundario del proceso de enriquecimiento del uranio. Su densidad es aproximadamente dos veces y media mayor que la del acero, lo que lo hace particularmente efectivo para penetrar armaduras pesadas en el campo de batalla.

La cabeza del misil fue asegurada por la SBU y las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como por el Servicio Estatal de Emergencias, y luego fue llevada a un almacén para residuos radiactivos.

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El descubrimiento paralizó a los soldados que lo realizaron, y actualmente Ucrania estudia qué acciones tomar. Imagen: SBU

El descubrimiento paralizó a los soldados que lo realizaron, y actualmente Ucrania estudia qué acciones tomar. Imagen: SBU

En el lugar se llegó a medir un nivel de radiación gamma de 12 micro-Sieverts por hora, lo cual es un peligro para la salud humana.

La advertencia del gobierno

La SBU también advirtió a los ciudadanos ucranianos que tuvieran mucho cuidado si se encontraban con restos de misiles, drones u otras municiones, ya que el uranio empobrecido es tóxico y radiactivo.

A través de un comunicado, las autoridades explicaron que "las municiones dañadas o quemadas son las que mayor riesgo suponen, porque pueden liberar polvo radiactivo, que es peligroso para las personas y el medio ambiente".

Los investigadores de la SBU, bajo la supervisión procesal de la fiscalía regional de Chernihiv, están llevando a cabo una investigación previa al juicio según el artículo 438 del Código Penal de Ucrania en relación con delitos de guerra.

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