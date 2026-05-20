El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) afirmó hoy que llegaron al descubrimiento de misiles rusos equipados con cabezas de uranio empobrecido tras el bombardeo a la región de Chernihiv ocurrido el mes pasado.
Peligroso descubrimiento en Ucrania: material nuclear en misiles rusos
La autoridad de seguridad de Ucrania advirtió el descubrimiento de uranio empobrecido en las cabezas de misiles rusos
Fuerzas armadas de Rusia atacaron aviones y helicópteros ucranianos, que cumplían con misiones de defensa aérea, con un misil R-60 de aire a aire, modificado por ellos mismos y montado en un dron Geran-2. Se han detectado altos niveles de radiación procedentes del misil que no ha explotado.
El SBU declaró que los proyectiles de uranio empobrecido eran la fuente de radiación, en particular Uranio-235 y Uranio-238.
Un descubrimiento peligroso para Ucrania
El uranio empobrecido es un producto secundario del proceso de enriquecimiento del uranio. Su densidad es aproximadamente dos veces y media mayor que la del acero, lo que lo hace particularmente efectivo para penetrar armaduras pesadas en el campo de batalla.
La cabeza del misil fue asegurada por la SBU y las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como por el Servicio Estatal de Emergencias, y luego fue llevada a un almacén para residuos radiactivos.
En el lugar se llegó a medir un nivel de radiación gamma de 12 micro-Sieverts por hora, lo cual es un peligro para la salud humana.
La advertencia del gobierno
La SBU también advirtió a los ciudadanos ucranianos que tuvieran mucho cuidado si se encontraban con restos de misiles, drones u otras municiones, ya que el uranio empobrecido es tóxico y radiactivo.
A través de un comunicado, las autoridades explicaron que "las municiones dañadas o quemadas son las que mayor riesgo suponen, porque pueden liberar polvo radiactivo, que es peligroso para las personas y el medio ambiente".
Los investigadores de la SBU, bajo la supervisión procesal de la fiscalía regional de Chernihiv, están llevando a cabo una investigación previa al juicio según el artículo 438 del Código Penal de Ucrania en relación con delitos de guerra.