Descubrimiento prehispánico en México sorprende a los arqueólogos

La exploración del subsuelo rocoso propició la localización de más de diez entierros tanto individuales como colectivos dentro de los cuartos domésticos. Los arqueólogos identificaron cistas superficiales y fosas profundas con características similares a las estructuras funerarias de tiro. El análisis físico preliminar de las osamentas determinó la presencia de restos humanos pertenecientes a niños, jóvenes y sujetos adultos.

Una de las cámaras mortuorias del sector norte resguardaba los esqueletos de ocho personas, seis de las cuales yacían en una postura sedente. Junto a estos individuos prehispánicos, los investigadores recuperaron un conjunto de 47 vasijas cerámicas de tamaño miniatura colocadas a la altura de las extremidades inferiores. En el sitio también aparecieron ornamentos elaborados con concha nácar y vasos con decoraciones esgrafiadas.

Un enclave vinculado a Teotihuacan

excavacion mexico Las excavaciones llevaron a un descubrimiento descomunal.

Las investigaciones de arqueología en la región vinculan este sitio habitacional con la extracción de cal, un recurso fundamental para los acabados arquitectónicos de la gran metrópoli teotihuacana. El poblado en cuestión se situaba a una distancia aproximada de 90 kilómetros de dicho centro urbano y ceremonial.

Esta porción geográfica de México contiene diversos asentamientos contemporáneos del periodo Clásico, entre los cuales sobresale el núcleo regional de Chingú. Los nuevos materiales recuperados en el área norte de Tula enriquecen el conocimiento científico sobre las culturas antiguas que habitaron y se expandieron por Latinoamérica.