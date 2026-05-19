Los escalofriantes detalles de la tragedia de las Maldivas: cómo fue el accidente de los buceadores ahogados

El grupo estaba integrado por Monica Montefalcone, una reconocida profesora de ecología marina de la Universidad de Génova; su hija, Giorgia Sommacal; los jóvenes biólogos Muriel Oddenino y Federico Gualtieri; y Gianluca Benedetti, instructor de buceo y responsable de operaciones del lujoso yate Duke of York, la embarcación en la que viajaban.

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Tragedia de las Maldivas: detalles escalofriantes del accidente

El fatídico accidente ocurrió cuando el grupo decidió realizar una inmersión para explorar un complejo sistema de cuevas submarinas en la zona de Alimathaa, conocida como Thinwana Kandu o la "Cueva del Tiburón".

De acuerdo con las primeras investigaciones, los buzos descendieron hasta los 50 y 60 metros de profundidad, un límite que supera ampliamente los 30 metros permitidos para el buceo recreativo en las Maldivas y que ingresa en el peligroso terreno del buceo técnico.

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La topografía del lugar describe una trampa mortal perfecta: un sistema dividido en tres grandes cámaras interconectadas por pasajes sumamente estrechos. Los detalles que erizan la piel sugieren que el grupo se adentró en lo profundo de la estructura y, al intentar regresar, el sedimento del fondo se levantó, anulando por completo la visibilidad en cuestión de segundos. Perdidos en la inmensidad negra, sin poder distinguir el techo de la salida, y con el reloj de sus tanques de oxígeno corriendo en contra, el pánico y la desorientación hicieron el resto.

Tragedia de las Maldivas: el macabro escenario del hallazgo

Las alarmas se encendieron cuando la tripulación del yate notó que el grupo no regresaba a la superficie. Horas después, los rescatistas locales encontraron el primer cuerpo: el de Gianluca Benedetti, flotando cerca de la entrada de la cueva. Sin embargo, adentrarse más era una misión suicida.

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Las corrientes marinas extremas, el mal tiempo y la complejidad del terreno complicaron las tareas a tal punto que la tragedia se cobró una sexta víctima: el sargento mayor Mohamed Mahudhee, un experimentado buzo militar de las Fuerzas de Defensa de Maldivas, quien sufrió un severo cuadro de descompresión durante la búsqueda y falleció poco después en un hospital de la capital, Malé.

Ante la imposibilidad de avanzar, el gobierno maldivo tuvo que montar un operativo internacional de emergencia y convocar a tres de los mejores espeleobuzos del mundo, procedentes de Finlandia, especializados en descensos de alto riesgo.

Fueron estos expertos finlandeses quienes, tras una dramática inmersión de más de tres horas, confirmaron el peor de los escenarios. Los cuerpos de Montefalcone, su hija Giorgia, Oddenino y Gualtieri estaban juntos, atrapados al final de un estrecho túnel en la tercera y última cámara de la cueva, el punto más profundo y de más difícil acceso. Fallecieron abrazados por la falta de aire en la más absoluta oscuridad.

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Investigación y conmoción internacional por la tragedia

Mientras las familias esperan la repatriación de los cuerpos coordinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, el Ministerio de Turismo de Maldivas suspendió por tiempo indeterminado la licencia de operación del barco Duke of York para determinar las responsabilidades legales de la excursión.

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Aunque los allegados de la profesora Montefalcone aseguran que era una buceadora extremadamente disciplinada y cuidadosa, los expertos coinciden en que el buceo en cuevas no perdona el más mínimo error. Una fascinación científica que terminó de la peor manera, en las profundidades de un paraíso que se transformó en una tumba submarina.