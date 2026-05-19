Una mujer de 52 años perdió la vida este domingo que pasó en la ciudad de Córdoba tras sufrir un terrible accidente doméstico. La tragedia que conmocionó a toda una localidad, se produjo cuando la señora cayó al fondo de un pozo de 16 metros de profundidad.
Accidente mortal: una mujer perdió la vida al caer a un pozo de 16 metros de profundidad
El lamentable accidente terminó con la vida de una mujer, luego de precipitarse a un pozo sumamente profundo
El accidente, que generó fuerte conmoción entre los vecinos, tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Roque Sáenz Peña al 1300, en el tradicional barrio Cofico de la capital de Córdoba.
Accidente en Córdoba: dramático operativo de rescate
Tras la alerta por el accidente, se montó un rápido y extenso despliegue de las fuerzas de seguridad y emergencias. El Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de Córdoba lideró el operativo para intentar rescatar a la víctima del fondo del pozo.
- Logística: dada la profundidad y la estrechez del pozo, los rescatistas debieron montar un sistema técnico de poleas, emplear cuerdas de descenso y utilizar una escalera especial para llegar hasta donde se encontraba la mujer.
- Reanimación en el lugar: tras varios minutos de tensión y un intenso trabajo físico, lograron extraerla a la superficie. Al momento del rescate la víctima no presentaba signos vitales, pero gracias al rápido accionar de los profesionales de un servicio de emergencias, lograron reanimarla.
Luego del accidente, inmediatamente después de lograr estabilizarla en la escena, la mujer fue trasladada de urgencia y en código rojo al Hospital San Roque, donde personal sanitario comenzó una ardua lucha entre la vida y la muerte.
Allí permaneció internada en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico y la pericia de los rescatistas, las graves lesiones sufridas por el impacto de la caída resultaron irreversibles.
Horas más tardes, las autoridades sanitarias del nosocomio de Córdoba confirmaron que la mujer no había podido revertir su cuadro y había perdido la vida.