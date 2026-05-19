Accidente mortal: una mujer perdió la vida al caer a un pozo de 16 metros de profundidad

Accidente en Córdoba: dramático operativo de rescate

Tras la alerta por el accidente, se montó un rápido y extenso despliegue de las fuerzas de seguridad y emergencias. El Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de Córdoba lideró el operativo para intentar rescatar a la víctima del fondo del pozo.

Logística: dada la profundidad y la estrechez del pozo , los rescatistas debieron montar un sistema técnico de poleas, emplear cuerdas de descenso y utilizar una escalera especial para llegar hasta donde se encontraba la mujer.

, los rescatistas debieron montar un sistema técnico de poleas, emplear cuerdas de descenso y utilizar una escalera especial para llegar hasta donde se encontraba la mujer. Reanimación en el lugar: tras varios minutos de tensión y un intenso trabajo físico, lograron extraerla a la superficie. Al momento del rescate la víctima no presentaba signos vitales, pero gracias al rápido accionar de los profesionales de un servicio de emergencias, lograron reanimarla.

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Luego del accidente, inmediatamente después de lograr estabilizarla en la escena, la mujer fue trasladada de urgencia y en código rojo al Hospital San Roque, donde personal sanitario comenzó una ardua lucha entre la vida y la muerte.

Allí permaneció internada en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico y la pericia de los rescatistas, las graves lesiones sufridas por el impacto de la caída resultaron irreversibles.

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Horas más tardes, las autoridades sanitarias del nosocomio de Córdoba confirmaron que la mujer no había podido revertir su cuadro y había perdido la vida.