El radicalismo presentó un proyecto para eliminar las elecciones de medio término

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Nestor Majul El senador radical Néstor Majul. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

"Estamos discutiendo una democracia más eficiente", dijo Néstor Majul

Según el senador, el proyecto no altera el sistema republicano ni afecta los mecanismos de control entre poderes: “No estamos discutiendo menos democracia; estamos discutiendo una democracia más eficiente, más ordenada y más coherente con las demandas actuales de la sociedad”.

En ese sentido, destacó que numerosas provincias ya funcionan sin elecciones legislativas intermedias y recordó que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido un amplio margen de autonomía institucional de las provincias para diseñar sus sistemas políticos y electorales.

Asimismo, Majul explicó que la reforma no debe ser entendida únicamente como una modificación aislada, sino como una verdadera política de Estado, orientada a modernizar y armonizar el funcionamiento integral del sistema político provincial y municipal.

La iniciativa guarda coherencia con el proceso de adecuación institucional impulsado mediante enmienda constitucional relativa a la autonomía municipal. A través de dicha enmienda, se elimina la elección de concejales cada 2 años y se prevé que sean elegidos conforme al sistema establecido para la elección de diputados provinciales.

Néstor Majul.jpg El senador Néstor Majul argumentó que la eliminación de los comicios de medio término permitirán ahorrar costos y evitar que hayan campañas electorales cada 2 años.

En consecuencia, la eliminación de las elecciones legislativas intermedias y la implementación de un régimen de renovación total y simultánea de las cámaras legislativas provinciales, proyectará también sus efectos sobre la organización electoral municipal. Porque también permitirá que los concejales sean elegidos conjuntamente con los intendentes, consolidando en cada municipio un esquema institucional uniforme, coherente y racionalizado, según explicó Majul.

“Estamos dando una discusión seria sobre cómo construir un sistema político más austero, más previsible y menos condicionado por la especulación electoral. Mendoza tiene la oportunidad de liderar una transformación institucional profunda”, sostuvo el senador.

Además, el proyecto contempla mecanismos transitorios para ordenar la implementación del nuevo régimen electoral y prevé que la ciudadanía tenga la última palabra mediante un referéndum popular.

“La reforma no se impone entre dirigentes; la va a decidir la sociedad mendocina en las urnas. Eso le da una legitimidad democrática indiscutible”, concluyó Majul.